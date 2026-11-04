Un milionar care a jucat la Sportul, proiect gigant în centrul Bucureștiului. Ce vrea să facă din ”Circul Foamei”

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri sibian Aurel Eugen Muntean (71 de ani), fost fotbalist la Sportul Studențesc în anii ’70-’80, este milionarul care a reluat proiectul de transformare al clădirii dezafectate din spatele magazinului Unirea Shopping Center.

Proiectul la care lucrează milionarul care a evoluat la Sportul

Clădirea de la Piața Unirii din București, cunoscută sub numele de ”Circul Foamei” de pe vremea comunismului, ar urma să devină clădire de birouri cu spații comerciale la parter, conform .

ADVERTISEMENT

Este a doua încercare a lui Aurel Munteanu de a readuce la viață clădirea din centrul Capitalei. În 2012, el a vrut să construiască pe acel loc un mall cu o suprafață comercială de aproximativ 30.000 de metri pătrați, însă lucrarea a fost oprită patru ani mai târziu.

După 10 ani, fostul fotbalist și-a reactivat interesul și își dorește să transforme locul într-un spațiu de birouri pe patru etaje. La parter ar urma să fie magazine, iar suprafața totală de închiriere va fi de 27.000 de metri pătrați.

ADVERTISEMENT

Proiectul gândit de Aurel Munteanu include și o parcare subterană cu 307 locuri, plus una exterioară cu 45 de locuri. În acest moment, omul de afaceri se află cu lucrarea în etapa finală pentru proiectarea pe zona de instalații și pune la punct începerea lucrărilor de construcție în primul trimestru al anului viitor. Noul complex ar urma să fie gata în al doilea trimestru din 2028.

ADVERTISEMENT

Cine este Aurel Munteanu

Născut la Sibiu pe 28 ianuarie 1955, Aurel Eugen Munteanu a jucat în cariera sa de fotbalist pe postul de mijlocaș defensiv. În primii ani a fost legitimat la echipele locale CSM Sibiu și Șoimii Sibiu, înainte de ajunge la Sportul Studențesc, pentru care a evoluat în perioada 1974-1986.

ADVERTISEMENT

În tricoul studenților a jucat peste 200 de meciuri și a marcat nouă goluri. A fost vicecampion al României în sezonul 1985-1986, a jucat finala Cupei în 1978-1979 și a câștigat Cupa Balcanică în 1979-1980, după ce pierduse finala din 1976. A agățat ghetele în cui după un ultimul sezon jucat la Petrolul Ploiești.

După retragere, Aurel Munteanu a intrat în lumea afacerilor, iar în acest moment . El deține magazinul Victoria din București și lanțul de hoteluri Împăratul Romanilor, din care fac parte complexurile Carpați din București, Aurelius din Brașov, Cetate din Alba și Împăratul Romanilor din Piața Mare a Sibiului.

ADVERTISEMENT

Milionarul a candidat în trecut la funcția de președinte al Federației Române de Tenis, dar a pierdut în ciuda faptului că a fost susținut de Ilie Năstase și Ion Țiriac. Despre Aurel Munteanu s-a zvonit că s-ar afla în spatele .