Un milionar din București scapă de închisoare, după ce a încercat să-și ucidă soția în jacuzzi: Judecător: ”Deși nu a recunoscut, regretă”

Milionarul Mihai Bizu, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața imobiliară din sudul Capitalei, a scăpat de închisoare, după ce, în anul 2020, a încercat să-și ucidă soția într-un jacuzzi, în localitatea Mamaia. Cazul milionarului a ținut prima pagină, în urmă cu patru ani.

Milionarul Mihai Bizu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Mihai Bizu a fost acuzat că a încercat să-și înece soția, că a lovit-o cu capul de marginea unui jacuzzi și că a înjunghiat-o în braț, într-o criză de gelozie. După ce a ajuns la hotel, el ar fi agresat-o și ar fi supus-o la perversiuni sexuale timp de aproape patru ore, până când a adormit, iar victima a reușit să fugă, spun procurorii. Faptele s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool.

ADVERTISEMENT

Ulterior, milionarul a încercat să-și convingă soția să nu-l reclame la poliție și chiar ar fi amenințat-o cu . Acum, el nu se mai poate apropia de femeie la o distanță mai mică de 200 de metri, timp de patru ani.

Cu toate că a fost găsit vinovat pentru mai multe fapte grave, judecătorii de la Tribunalul București au decis să-l condamne pe milionarul Mihai Bizu la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare (comutată în patru ani sub supraveghere). Asta după ce magistrații au stabilit că faptele pentru care Bizu se face vinovat sunt concurente, drept pentru care au contopit pedepsele.

ADVERTISEMENT

Soția-victimă și-a retras plângerea ca urmare a unei ”tranzacții”

La baza acestei decizii a stat și circumstanțele personale ale afaceristului: are studii superioare juridice, trei trei copii în întreținere (unul dintre ei majori, aflat la un colegiu din New York), este are mai mulți angajați care depind de el și nu este cunoscut cu antecedente penale.

De asemenea, milionarul Mihai Bizu ”a avut o bună conduită în societate” și a sprijinit organele de cercetare penală în vederea depistării unei persoane căutate.

ADVERTISEMENT

”Deși nu a recunoscut săvârșirea faptelor, a avut o atitudine de regret pentru cele întâmplate în seara zilei de 8 august 2020 între acesta și soția sa, ajungând în final să încheie o tranzacție cu aceasta (care și-a retras plângerea prealabilă pentru infracțiunea de viol și a declarat că nu mai are pretenții civile față de inculpat pentru violențele exercitate)”, se mai arată în motivare.

”Te omor, ai vrut să te săruți cu ăla”

În august 2020, milionarul Mihai Bizu a mers pe litoral împreună cu soția lui de la acea dată, Irina, o tânără din Republica Moldova. După ce s-au cazat la hotel, aceștia s-au deplasat la restaurantul Nuba, împreună cu alți trei prieteni, acolo unde au mâncat și au consumat băuturi alcoolice.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor din dosar, în jurul orei 23:00, cei doi soți au mers la vila unuia dintre amici, acolo unde milionarul a desfăcut o sticlă de șampanie. Între timp, soția lui a intrat în piscină, acolo unde se mai afla un bărbat.

“În timp ce vorbeam cu…, după vreo 30 de minute, la un moment dat am simțit cum din spate, Mihai mă apucă de păr și mă bagă sub apă și mă tine acolo și zice: te omor, ai vrut să te săruți cu ăla.

În acel moment am crezut că mor, iar apoi Mihai s-a aruncat efectiv peste mine în jacuzzi, cu toată greutatea, eu fiind sub apă.

Atunci … l-a luat pe Mihai de pe mine, și mi-a zis să fug că mă omoară. În timp ce ieșeam din jacuzzi, am simțit cum un obiect ascuțit mă înțeapă în zona axială și am început să sângerez. Am ieșit din casă așa cum eram”, a declarat procurorilor soția milionarului Mihai Bizu.

Un grup de fete priveau scena, amuzate, de la balcon

Scena s-a petrecut sub ochii unui grup de fete care se aflau la balconul unui hotel din apropiere. Inițial, acestea au crezut că este vorba despre un joc sexual, dar s-au speriat când au auzit că bărbatul a lovit-o pe femeie cu capul de marginea căzii. Atunci ele s-au decis să sune la 112.

”…În realitate, din cauza unghiului din care priveau, din cauza poziției de superioritate a inculpatului raportat la persoana vătămată, care stătea inițial în șezut în jacuzzi, și care a fost prinsă de păr și scufundată cu capul în jacuzzi, în mod repetat, de inculpat, care încerca să o înece, martorele au perceput că persoana vătămată îi face inculpatului un sex oral, în condițiile în care aceasta încerca să se opună agresiunii acestuia și să se mențină cu capul la suprafață pentru a respira.

Doar în momentul în care inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu capul de jacuzzi, provocând un zgomot puternic, martorele au devenit conștiente de faptul că între inculpat și persoana vătămată nu are loc un act sexual brutal, cum credeau inițial, ci o agresiune gravă, care ar putea provoca decesul victimei prin înec”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Milionarul Mihai Bizu, acuzat că și-a agresat soția până a adormit

După venirea poliției, victima a refuzat să spună că a fost agresată, pentru a nu-i face probleme soțului ei. Cei doi s-au deplasat către hotel, acolo unde a urmat o noapte de coșmar. Femeia le-a povestit procurorilor că a fost violată și supusă la perversiuni sexuale timp de mai multe ore. La un moment dat, ea a reușit să-i trimită un mesaj unui prieten, însă milionarul Mihai Bizu a observat-o, i-a smuls telefonul și i l-a aruncat pe fereastră, ulterior lovind-o pe aceasta în zona capului.

”În jurul orei 06:00, când a observat că soțul său sforăie, persoana vătămată a luat poșeta și telefonul inculpatului Bîzu Mihai și a ieșit din cameră, coborând la recepția hotelului, unde a cerut ajutorul recepționerei, povestindu-i totodată acesteia ce se întâmplase”, se mai arată în dosar.

Până la urmă femeia a ajuns la spital, în București, dar a continuat să-și protejeze partenerul de viață, susținând că rănile le are din cauza unei căderi. Câteva ore mai târziu, după mai multe schimburi de mesaje cu milionarul Mihai Bizu, ea a decis, totuși, să ceară polițiștilor un ordin de protecție.

Irina a divorțat de afacerist

Mihai Bizu nu și-a recunoscut fapta și și-a schimbat declarațiile de mai multe ori, de-a lungul anchetei penale și a procesului. Inițial, el a spus că ”a fost doar o joacă” pe care ceilalți invitați nu au înțeles-o, pentru ca ulterior să admită că a avut o criză de gelozie, însă a intenționat doar să-și sperie soția.

Milionarul Mihai Bizu a divorțat de Irina, după episodul violent din august 2020. Un an mai târziu, el s-a recăsătorit, lucru consemnat și în motivarea instanței. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicarea sentinței.