Un ministru din Guvernul Bolojan ia în calcul demisia: „Dacă plecarea mea rezolvă criza, nu e o problemă să plec”

Un ministru din Guvernul Bolojan spune că nu exclude demisia, în contextul protestelor față de măsurile fiscale adoptate de Executiv. Nemulțumirile bugetarilor generează noi tensiuni.

Sindicaliștii din Ministerul Finanțelor, ANAF, dar și din sănătate și educație au continuat acțiunile de protest. Aceștia sunt nemulțumiți de bugetar.

Într-un interviu pentru , ministrul Educației, Daniel David, a afirmat, joi seara, că sa din funcție va rezolva criza din educație.

„Eu le-am spus (n.r. sindicatelor) că dacă plecarea mea de la minister rezolvă criza economică a României, măcar în educație, pentru mine nu e o problemă s-o fac și să plec.

Problema e că dacă nu înțelegem că alternativa la aceste măsuri o să ne ducă în zona disponibilizărilor, nu înțelegem lumea în care trăim”, a declarat Daniel David, pentru Observator News.

Ce spune Daniel David despre tăierea burselor pentru elevi

Ministrul Educației a vorbit și despre tăierea burselor pentru elevi. El a explicat că acordarea acestor bani pentru școlari a avut o contribuție la deficit. Bursele au crescut cu 280% în 2024 față de 2022, potrivit acestuia.

Daniel David spune că situația actuală este „extrem de gravă”, iar românii trebuie să înțeleagă că măsurile de austeritate erau necesare. Totodată, ministrul a vorbit și despre programul cadrelor didactice.

Acesta susține că au fost luate în calcul mai multe variante, dar a fost aleasă cea care afectează cel mai puțin profesorii. „Pe resursa umană, aveai două posibilități – reduceri de salarii sau reduceri de posturi, sau ceea ce a rezultat în pachetul propus: mărirea de normă cu 2 ore, în condițiile în care așa oricum rămâi sub media Uniunii Europene, și regândirea plății cu ora, ca să fie după o formulă care se calculează și în alte domenii.

Nimeni care are contract valabil pe o perioadă mai lungă de un an nu va fi afectat. Noi avem în sistem oameni care sunt angajaţi pe un an sau pe plata cu ora. Contracte care în vară se încheie. Nimeni nu avea garanţia că acele contracte în toamnă vor fi continuate. Pentru că se făceau contracte noi în funcţie de câte ore rămân. Asta e o reformă ca să nu dăm oameni afară”, a adăugat ministrul Daniel David.