Un moldovean i-a uimit pe arabii din Dubai: „Din prima zi am făcut cel mai mare bacșiș din istoria lor”. Ce a urmat bate orice scenariu

Un moldovean a reușit să îi impresioneze pe arabii din Dubai, pe vremea când luxuriantul oraș era încă la începuturile dezvoltării sale. Eugen Gheorghiciu are o poveste impresionantă de viață, ajuns de la un simplu chelner la manager de top în orașul din Emiratele Arabe Unite. Drumul său spre succes nu a fost, însă, unul ușor.

Eugen Gheorghiciu este un tânăr antreprenor din care, pentru o viață mai bună, așa cum au făcut-o mulți români, a colindat lumea în lung și-n lat. Bărbatul a văzut multe locuri de pe planetă, activând în domeniul HoReCa, iar parcursul său profesional s-a lovit de multe obstacole.

Basarabeanul a reușit să pună pe roate unul din cele mai populare restaurante din Dubai, iar marele său noroc, în 2009, atunci când a pășit pentru prima oară pe nisipurile din Emirate, a fost că știe foarte bine limba rusă.

Primii turiști bogați ai Dubaiului au venit din Federația Rusă și Kazahastan, iar localurile care apăreau peste noapte, ca ciupercile după ploaie, în urmă cu mai bine de 15 ani, aveau nevoie de personal care să știe să se adrese clientelei. Norocul tânărului din Chișinău i-a deschis un drum lung al succesului, presărat cu episoade neplăcute, cum a fost , care l-a ținut pe loc timp de opt luni.

A aplicat în mai multe locuri, depunând CV-uri în diferite țări, iar la un moment dat Eugen a primit telefonul la care nu visa.

De la chelner, la manager de top în Emirate: „Era un val de imigranți din Kazahastan, din fostele țări sovietice”

„Au zis: ar fi bine să fiți un candidat pentru localul nostru și am spus bine, mersi. Deschid prezentarea, văd prezentarea cu Roberto Cavalli, cu Swarowski. Zic wow, sună frumos. Îmi sun vărul și-i spun: Iura, ce zici? Am primit prezentarea asta… Mă sună înapoi: Bă, cum ai primit prezentarea asta că noi toți am aplicat și am primit refuz? Cum, tu, din Chișinău ai primit? Mi-a zis să accept că era cel mai tare local, Cavalli Club, 10 ani a fost deschis, s-a închis acuma. În locul acela acum e alt local. Atunci în Dubai localurile de top puteai să le numeri pe degete. Erau hoteluri de cinci stele, dar localuri care să fie individuale erau de calitate înaltă, dar puține.

Am acceptat oferta. Ei au fost bucuroși că eu cunoșteam limba rusă. Era un val de imigranți din Kazahstan, din țările sovietice. Totul a început de la vărul meu și mi-a plăcut ideea să fac un ban în plus când studiez. Am făcut un curs de chelner-barman”, a povestit moldoveanul de succes în cadrul unui

Septembrie 2009 a fost luna în care viața avea să i se schimbe definitiv. Când a ajuns la Cavalli Club, bărbatul a fost privit cu scepticism, în sensul că era doar un chelner în plus care făcea parte din echipă. După ce a turuit în limba rusă și i-a cucerit pe clienți, avea să devină vedeta localului. Din prima zi, Eugen se laudă că a câștigat cel mai mare bacșiș din istoria lor, undeva la 3.500 de dolari.

Eugen, ciubuc de 3.500 de dolari în prima sa zi ca și ospătar în Dubai

„Când am ajuns în Dubai, era septembrie, 2009, era puțin cald. Am fost impresionat de toate locurile, era un oraș în plină dezvoltare. Am fost primit cu brațele largi. Prima mea experiență a fost un mic șoc. Când spuneam experiența mea nu prea le păsa. Când am zis că vorbesc rusă: pauză totală. Așteptau să vin eu. Trebuia să treci printr-un training foarte riguros, de două săptămâni, să știi tot meniul, toate ingredientele.

Din prima zi am făcut cel mai mare bacșiș din istoria lor. Clienții au fost șocați că a venit un chelner care poate să înțeleagă ce spun și poate să ia comanda și au început să-mi arunce banii pentru fiecare comandă, tot câte o sută de dolari. La urmă, am strâns vreo 3.500 de dolari. Eram foarte bucuros că am făcut primii mei bani. A fost un șoc și pentru ei, și pentru mine, căci eu nu știam nici meniul. Din a doua zi, m-au promovat să fiu șef de secție”, a povestit managerul de azi.

Au fost și situații demne de stand-up comedy, mai ales că nu era la început familiarizat cu meniul. Unele dintre preparate trebuia să le traducă, dar nu știa cum. A apelat deseori la Google Translate, dar s-a descurcat, în cele din urmă.

I-a servit pe Bruno Mars și 50 Cent, printre alții

„Am trecut de la bucătărie italiană la altă bucătărie italiană. Au fost și eșecuri la companii, dar și eșecurile m-au format, m-au învățat cum să construiesc un business. Cariera mea s-a diversificat, la un moment dat m-am angajat la un club de noapte. Pe acolo intrau cei mai tari actori, artiști pop, oameni influenți. Au fost Bruno Mars, 50 Cent”, relatează Eugen.

Din Dubai a plecat apoi spre alte colțuri ale lumii, una din experiențele notabile fiind cea trăită la un hotel de lux din Bodrum, Turcia. Lovitura de stat din anul 2016, care l-a prins la turci, avea să îi schimbe din nou soarta. Incertitudinea cauzată de situația politică din țară și-a pus amprenta și asupra domeniului HoReCa, iar în timp, s-a întors înapoi în Dubai, chemat de cei cu care colaborase la Cavalli Club.

Pandemia, cea mai stresantă perioadă: „Nu știam dacă să mă întorc în Chișinău, că era cod roșu”

„Dubai e un oraș care îți dă oportunități să crești, dar e în același timp un oraș care nu iartă. Dacă dormi prea mult, îți ia cineva locul foarte rapid. E la culmea competiției. (…)

Apoi a venit pandemia. Ne-a lovit pe toți. Mi-a venit o scrisoare în care mi se spunea că trebuie să spun la revedere echipei și asta a fost cel mai greu. Uneori trebuie să spui adio cuiva, dar e foarte greu să le spui la toți. Trebuie să le-o spui din ce cauză să le spui adio. Noi am zis că va fi o săptămână, dar eu am fost opt luni fără lucru în Dubai. A fost stresant, nu știam dacă să mă întorc în Chișinău, că era cod roșu. Am zis că mai bine stau în Dubai, să nu pierd oferte. Am avut răbdare, aveam bani puși deoparte.

Cum a trecut pandemia, am primit un apel de la fostul director cu care am lucrat în Cavalli. Era un manager care pleca și voia să facă o schimbare, să-l ducă la un alt nivel. Era cel mai tare rooftop, o franciză care venea din Singapore”, a completat Eugen, făcând referire la celebrul The Adress, care are vedere spre Burj Khalifa.