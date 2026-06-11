Un Mondial construit pentru show. Cine sunt Clutch, Maple și Zayu, mascotele de la CM 2026

ADVERTISEMENT

FIFA World Cup 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi primul turneu final de Campionat Mondial cu 48 de participante și primul organizat în 3 state și cu 3 mascote. Finala se va disputa în zona New York-New Jersey, iar deschiderea este programată cu pe celebrul stadion „Azteca”, din Ciudat de Mexico, unde au triumfat Pele, în 1970, și Diego Armando Maradona, în 1986.

Trei mascote pentru primul Campionat Mondial desfășurat în trei state

Pentru FIFA, forul care conduce fotbalul Mondial, competiția reprezintă mai mult decât un simplu turneu sportiv. Este o demonstrație globală de forță economică, marketing și entertainment. De la premii record până la mascote gândite special pentru generația TikTok și Instagram, totul pare construit pentru a transforma World Cup 2026 în cel mai urmărit eveniment sportiv din istoria planetei.

ADVERTISEMENT

Dacă la nivel financiar World Cup 2026 bate toate recordurile, nici la capitolul imagine și marketing FIFA nu a stat degeaba. Pentru prima dată în istorie, , câte una pentru fiecare țară gazdă: SUA, Canada și Mexic.

Clutch, vulturul american: libertate, aventură, spirit competitiv

Statele Unite au ales să meargă pe una dintre cele mai recognoscibile imagini naționale: vulturul pleșuv. Clutch este mascota americană a turneului și simbolizează libertatea, aventura și spiritul competitiv. FIFA îl prezintă drept un personaj curios și optimist, construit pentru a reprezenta diversitatea și dimensiunea globală a fotbalului modern.

ADVERTISEMENT

Maple, spiritul Canadei: un elan plin de… elan!

Mascota Canadei este Maple, un elan carismatic și plin de… elan, foarte energic, inspirat de simbolurile tradiționale canadiene. Potrivit prezentării oficiale FIFA, Maple este un portar pasionat de artă urbană și muzică, cu o personalitate creativă și relaxată. Elanul reprezintă forța și rezistența specifice Canadei, iar numele „Maple” trimite direct la celebra frunză de arțar de pe steagul național.

ADVERTISEMENT

Zayu, jaguarul Mexicului: curaj, pasiune, energie latino

Mexicul a ales o mascotă spectaculoasă. Este vorba despre Zayu, un jaguar inspirat din cultura și mitologia civilizațiilor mayașe și aztece. Originar simbolic din junglele sudului mexican, Zayu reprezintă curajul, pasiunea și energia latino care definesc atmosfera fotbalului mexican. FIFA îl descrie drept un personaj construit în jurul ideilor de unitate, bucurie și identitate culturală.

ADVERTISEMENT

De la World Cup Willie la Maple, Zayu și Clutch

Pe lângă bani și fotbal, Campionatele Mondiale au oferit mereu imagini memorabile prin mascotele oficiale ale competiției. Prima mascotă din istoria Cupei Mondiale a apărut în 1966, în Anglia. World Cup Willie, un leu îmbrăcat în culorile steagului britanic, a devenit rapid un fenomen global și a deschis drumul marketingului modern în fotbal.

Patru ani mai târziu, Mexicul venea cu Juanito, băiețelul cu sombrero uriaș, una dintre cele mai simpatice mascote din istorie. Argentina l-a creat pe Gauchito în 1978, inspirat din cultura tradițională sud-americană, iar Spania a surprins planeta în 1982 cu celebra portocală Naranjito, probabil una dintre cele mai recognoscibile mascote FIFA.

ADVERTISEMENT

În anii ’90, mascotele au devenit tot mai comerciale și mai apropiate de cultura pop. Italia a mizat în 1990 pe abstractul Ciao, Statele Unite au lansat câinele Striker în 1994, iar Franța a cucerit lumea cu cocoșul Footix, devenit simbolul generației lui Zidane. Mondialul din 2002, organizat în Coreea de Sud și Japonia, a adus trei personaje futuriste – Ato, Kaz și Nik – semn că FIFA încerca deja să intre puternic în era digitală.

Mascotele moderne, construite pentru social media

După 2000, FIFA a început să transforme mascotele în adevărate produse globale de marketing. Germania a venit în 2006 cu leul Goleo VI, Africa de Sud l-a lansat pe leopardul Zakumi, iar Brazilia a impresionat în 2014 cu Fuleco, armadillo-ul inspirat din fauna locală.

În Rusia 2018, lupul Zabivaka a devenit viral pe internet, iar Qatar 2022 a propus poate cea mai neobișnuită mascotă din istoria competiției: La’eeb, un personaj inspirat din tradiționalele acoperăminte arabe.