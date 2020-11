Un “monstru” terorizează locuitorii din Florida. Imaginile au făcut înconjurul internetului. Ce spun experții. Video

Un adevărat “monstru”terorizează populația din Florida în aceste zile. Imaginile cu un aligator de dimensiuni gigantice au făcut înconjurul internetului. Experții au însă explicații în ceea ce privește vietatea.

Locuitorii din statul Naples, situat în Golful Mexic al Floridei, au avut în ultimele zile serioase motive de îngrijorare.

Acestea au fost provocate de imaginile cu un așa-zis aligator, dar care pare mai degrabă un monstru, aflate în plimbare pe un teren de golf.

Imagini demne de filmele din seria Jurassic Park au fost surprinse recent în statul Florida din SUA. Un aligator de dimensiuni colosale a fost filmat pe un teren de gol din Naples.

Statul Florida a fost lovit recent de ploi abundente și viituri provocate de uraganul ETA, astfel că majoritatea oamenilor au fost nevoiți să stea în case. În tot acest timp, în zonă și-a făcut de cap un crocodil uriaș.

Conform publicației Naples Daily News, acest veritabil ”pui de dinozaur” a fost reperat pe un teren de la Valencia Golf & Country Club, o zonă puțin frecventată în această perioadă din motive meteorologice.

La scurt timp, meteorologul Matt Devitt a postat pe Twitter fotografii cu fiara uriașă, iar dimensiunile ei i-au făcut pe mulți internauți să afirme că acestea ar fi fake.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020

