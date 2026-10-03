“Un nesimțit!” Dumitru Dragomir a turbat în direct de furie după Polonia – România 6-0

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Polonia – România 6-0, din Liga Națiunilor, ediția 2026 – 2027, a fost un rezultat care a adus multă amărăciune, frustrare, dar și furie în lumea fotbalului autohton. Dumitru Dragomir (80 de ani) a reacționat extrem de dur după umilința de răsunet suferită de ”tricolorii” lui Gică Hagi. Mitică a găsit și un vinovat extern pentru acest eșec la scor fluviu. Pe cine a numit acesta ”un nesimțit”.

Pe cine a numit Mitică Dragomir “un nesimțit” după Polonia – România 6-0

Naționala României, cu Gică Hagi (61 de ani) pe bancă, trăiește coșmar după coșmar. Eșecurilor 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia & Herțegovina li s-a adăugat o rușine istorică în ultimii 60 de ani, cu Polonia. La Varșovia, „tricolorii” au fost umiliți de Lewandowski & co. cu scorul de 6-0. România a jucat în 10 oameni, după eliminarea lui Radu Drăgușin. Din acel moment, zarurile au fost aruncate. Robert Lewandowski (24, 46, 86), Ghiță (49, autogol), Zielinski (62) și Bednarek (66) au semnat golurile unui succes flubviu al Poloniei.

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) nu s-a putut abține și l-a . În opinia lui Mitică, elvețianul a avut acoperire atunci când a acordat lovitură de la 11 metri, însă niciodată, spune ”Oracolul din Bălcești”, nu trebuia să acorde și cartonaș roșu.

”Dacă luam 9 sau 11 nu erau multe. Bineînțeles că și arbitrul a avut acoperire regulamentară (n.r. când a acordat penalty la intervenția lui Drăgușin asupra lui Lewandowski) Dar a fost un nesimțit! Nu se dă și roșu și neapărat și 11 metri pentru asemenea fault. Ce, că a pus mâna? Păi, la englezi se împing și pun mâna pe ei. E joc bărbătesc. (n.r. Credeți că la mijlocul terenului se dădea fault?) Nu dădea nimic. Ne-a pârlit bine de tot. Dacă nu mă pricep la astea, atunci nu mă pricep la nimic”, a spus Dragomir.

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Mitică Dragomir, convins că eliminarea dictată de arbitrul elvețian a cântărit enorm. Critici pentru Drăgușin

Foarte mulți jucători de valoare de la echipa națională au dezamăgit cu Polonia. S-a întâmplat în special în repriza a doua, când gazdele au zburdat pe teren și au marcat la foc automat. Andrei Rațiu a fost făcut ”jalon” în multe faze de mijlocașii polonezi. Mitică Dragomir îl apără pe fundașul de la Rayo Vallecano și spune că acesta nu a fost ajutat pe banda dreaptă a apărării noastre.

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Din nou, Mitică remarcă faptul că . ”Sunt multe de spus. În momentul când te descumpănește și te lasă fără un jucător, greu gândești, mai ales la nivelul ăsta. Ei au căzut în momentul când l-a eliminat pe fundașul nostru”.

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Dragomir este realist și spune că Radu Drăgușin, în ciuda valorii sale și a experienței pe la mari cluburi, a greșit: ”Drăgușin a greșit. A greșit capital. Nu se face așa ceva, mai ales că ăla (n.r. Lewandowski) era lateral de poartă. Îl tatonezi, nu te duci să-l împingi. E vulpe bătrână, cum îl împingi el e în cap”, mai subliniază Mitică.