Un nou accident grav pe A1: un pieton a fost spulberat de un camion. Victima a murit pe loc

Un accident grav a avut loc în această dimineață pe A1, în zona Sebeș. Un pieton a fost lovit de un camion și a suferit răni grave, care i-au cauzat decesul. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva victima.

ADVERTISEMENT

Un nou accident grav pe A1: pieton lovit mortal de un camion

Tragedia s-a petrecut miercuri dimineață, pe A1, în județul Alba, la kilometrul 316. Cu doar o zi în urmă, doi tineri și-au pierdut viața tot pe A1, dar în județul Giurgiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit la fața locului pentru a asigura măsurile necesare și prim ajutor. Potrivit primelor informații, un pieton a fost acroșat de un camion și a suferit leziuni grave. Cadrele medicale au declarat .

ADVERTISEMENT

“Persoana acroșată de camion prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical”, au transmis reprezentanții ISU Alba, potrivit . Autoritățile cercetează cazul pentru a putea stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Două persoane și-au pierdut viața în același mod ieri

În cursul zilei de marți, la kilometrul 41 al Autostrăzii București – Pitești, pe sensul de mers spre Pitești. Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Vânătorii Mici. Este vorba despre doi pietoni aflați pe șosea în momentul în care s-a petrecut accidentul.

ADVERTISEMENT

După producerea impactului, circulația de pe A1 a fost restricționată pe sensul către Pitești. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului c mai multe autospeciale, fiind chemați și pompierii SMURD.

ADVERTISEMENT

“Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a transmis ISU Giurgiu marți, 19 august.