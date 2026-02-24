Un nou act va fi luat în calcul la dosarul de pensionare. Proiect pentru repararea unor inechități

ADVERTISEMENT

La Senat a fost depus un proiect de lege inițiat de fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, împreună cu deputatul Sorin Năcuță, ambii de la PNL, care vizează astfel încât, la pensionare, să fie luat în calcul și un document care până acum a fost respins de către casele teritoriale de pensii. Proiectul beneficiază de semnături de susținere din partea altor câtorva zeci de parlamentari liberali.

Documente respinse de casele de pensii

Punctul de pornire al proiectului de lege este faptul că sunt situații în care casele de pensii din județe refuză la pensionare luarea în calcul a unor adeverințe de venit eliberate de angajatori pe baza fișelor de evidență a salariilor, pe motiv că nu sunt întocmite pe baza statelor de plată, așa cum prevede Legea 360/2023, la Anexa 6.

„Această practică ignoră realitățile arhivistice anterioare anului 2001, afectează persoane care pot dovedi fără dubiu veniturile realizate și contravine principiului contributivității și egalității de tratament”, susțin inițiatorii proiectului.

Ei doresc modificarea articolului 139 al legii și anexa 6, care se referă la modalitatea de calcul la pensionare a veniturilor realizate înainte de aprilie 2001. Formularea actuală din articolul 139 lasă deschisă posibilitatea luării în calcul a adeverințelor eliberate pe baza fișelor de evidență a salariilor, însă Anexa 6 prevede explicit că pot fi utilizate doar adeverințele eliberate pe baza statelor de plată.

„Fișele de evidență a retribuțiilor/ salariilor au fost documente legale de evidență salarială, care au stat la baza întocmirii statelor de plată, reflectând fidel veniturile brute realizate. Acestea sunt păstrate în arhivele autorizate și certificate legal. Lipsa unei mențiuni exprese în Anexa 6 a generat refuzuri administrative nejustificate și inechități, deși legea nu exclude aceste documente”, se spune în .

Cum se justifică menționarea fișelor de evidență

Prin menționarea fișelor de evidență ca documente care pot atesta veniturile din viața profesională, la pensionare s-ar lua în calcul toate veniturile realizate pentru un cuantum mai echitabil al pensiei. În plus, s-ar pune capăt unor litigii în instanță inițiate de către cei care au avut venituri și înainte de 2001, dar nu le-au fost întrucât adeverințele nu erau eliberate pe baza statului de plată.

În forma propusă de către semnatarii proiectului, alineatul (2) al articolului 169 va avea următoarea formă: „Venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, prevăzut la alin. (1), se dovedește prin adeverința întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, eliberată pe baza statelor de plată sau fișelor de evidență a retribuțiilor/ salariilor, de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice, care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original”.

De asemenea, o modificare similară se face și la Anexa 6, astfel încât să nu mai existe dubii legate de interpretarea legii de către funcționarii caselor teritoriale de pensii.

Inițiatorii solicită procedură de urgență pentru acest proiect motivând că este necesară pentru a asigura cât mai grabnic egalitatea de tratament la pensionare între toți cetățenii. După dezbaterea sa de către Senat, proiectul va fi trimis la forul decizional, Camera Deputaților.