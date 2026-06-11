Sport

Un nou brazilian în SuperLiga! Echipa care se reunește joi l-a transferat și pe atacantul FCSB

La reunirea de joi, 11 iunie, echipa milionarului român va avea în lot și un jucător crescut la FCSB, dar și un brazilian. Despre cine este vorba?
Ovidiu Minea
11.06.2026 | 11:52
Un nou brazilian in SuperLiga Echipa care se reuneste joi la transferat si pe atacantul FCSB
EXCLUSIV FANATIK
FC Botoșanii a făcut primele mutări pentru noul sezon! Un brazilian și un fost jucător de la FCSB se alătură echipei. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Vacanța FC Botoșani ajunge la final joi, 11 iunie, când antrenorul Marius Croitoru a programat primul antrenament al verii. La reunirea lotului, gruparea patronată de milionarul Valeriu Iftime a așteptat un singur jucător nou, atacantul Mario Preda (19 ani).

Mario Preda, jucătorul crescut de FCSB, s-a alăturat lui FC Botoșani. Un brazilian este așteptat în Moldova

Un alt fotbalist pe care FC Botoșani îl va transfera în această vară este așteptat vineri în nordul Moldovei. Acesta este mijlocașul ofensiv brazilian Gabriel Gama da Silva (23 de ani) de la Al-Mesaimeer, a doua ligă de fotbal din Qatar. În zilele următoare vor mai veni la moldoveni alți jucători. Iftime vrea o remaniere totală a lotului după ce echipa sa a ratat dramatic calificarea în finala barajului pentru UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Născut în București, Mario Preda este format de FCSB și a venit de la SCM Râmnicu Vâlcea, după ce mai jucase la Progresul Spartac și CS Afumați. Vârful de atac are patru selecții la naționalele de juniori ale României. După finalul împrumutului, Mario Preda ar fi trebuit să se întoarcă la FCSB, însă a fost cedat definitiv de fosta campioană a României la FC Botoșani.

De cealaltă parte, format în țara natală, unde a jucat la Sao Carlense, Santon Andre și Catanduva, Gabriel Gama da Silva a evoluat apoi la Brunei DPMM, și vine la Botoșani de la Al-Mesaimeer, echipă din eșalonul doi al Qatar. La DPMM, brazilianul a jucat în prima ligă din Singapore, echipa trecând apoi în primul eșalon din Malayisia.

ADVERTISEMENT
Adolescente folosite ca asasini: Schema prin care Rusia recrutează fete tinere pentru atacuri...
Digi24.ro
Adolescente folosite ca asasini: Schema prin care Rusia recrutează fete tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni

Amicale cu Ludogoreț și cu echipa antrenată de Neil Lennon

FC Botoșani se va antrena acasă până pe 21 iunie, când va pleca spre localitatea bulgară Bansko, unde va avea loc cantonamentul verii. Stagiul de pregătire centralizată a moldovenilor va dura până pe 5 iulie. În Bulgaria, trupa antrenată de Croitoru vrea să dispute cinci meciuri de verificare, două dintre acestea fiind deja perfectate.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”
Digisport.ro
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”

Botoșănenii se vor duela cu bulgarii de la Ludogoreț Razgrad și cu scoțienii de la Dunfermline Athletic. Antrenată de fostul tehnician al Rapid București, Neil Lennon, Dunfermline activează în liga secundă și a jucat în acest an finala Cupei Scoției.

ADVERTISEMENT
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România...
Fanatik
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Revista Fanatik 777! Viața de film a lui Mihai Rotaru. Totul despre Campionatul Mondial...
Fanatik
Revista Fanatik 777! Viața de film a lui Mihai Rotaru. Totul despre Campionatul Mondial de Fotbal plus POSTER GRATUIT cu programul complet
Ceremonia de deschidere CM 2026 – program spectacol, când începe show-ul și ce...
Fanatik
Ceremonia de deschidere CM 2026 – program spectacol, când începe show-ul și ce poți vedea la TV
Tags:
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
Parteneri
Ce transfer a făcut FCSB: 'E bun, e foarte bun. Am jucat împotriva...
iamsport.ro
Ce transfer a făcut FCSB: 'E bun, e foarte bun. Am jucat împotriva lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!