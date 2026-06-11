Un nou brazilian în SuperLiga! Echipa care se reunește joi l-a transferat și pe atacantul FCSB

Vacanța FC Botoșani ajunge la final joi, 11 iunie, când antrenorul Marius Croitoru a programat primul antrenament al verii. La reunirea lotului, gruparea patronată de milionarul Valeriu Iftime a așteptat un singur jucător nou, atacantul Mario Preda (19 ani).
Un alt fotbalist pe care FC Botoșani îl va transfera în această vară este așteptat vineri în nordul Moldovei. Acesta este mijlocașul ofensiv brazilian Gabriel Gama da Silva (23 de ani) de la Al-Mesaimeer, a doua ligă de fotbal din Qatar. În zilele următoare vor mai veni la moldoveni alți jucători. Iftime vrea o remaniere totală a lotului după ce echipa sa a ratat dramatic calificarea în finala barajului pentru UEFA Conference League.
Născut în București, Mario Preda este format de FCSB și a venit de la SCM Râmnicu Vâlcea, după ce mai jucase la Progresul Spartac și CS Afumați. Vârful de atac are patru selecții la naționalele de juniori ale României. După finalul împrumutului, Mario Preda ar fi trebuit să se întoarcă la FCSB, însă a fost cedat definitiv de fosta campioană a României la FC Botoșani.
De cealaltă parte, format în țara natală, unde a jucat la Sao Carlense, Santon Andre și Catanduva, Gabriel Gama da Silva a evoluat apoi la Brunei DPMM, și vine la Botoșani de la Al-Mesaimeer, echipă din eșalonul doi al Qatar. La DPMM, brazilianul a jucat în prima ligă din Singapore, echipa trecând apoi în primul eșalon din Malayisia.
FC Botoșani se va antrena acasă până pe 21 iunie, când va pleca spre localitatea bulgară Bansko, unde va avea loc cantonamentul verii. Stagiul de pregătire centralizată a moldovenilor va dura până pe 5 iulie. În Bulgaria, trupa antrenată de Croitoru vrea să dispute cinci meciuri de verificare, două dintre acestea fiind deja perfectate.
Botoșănenii se vor duela cu bulgarii de la Ludogoreț Razgrad și cu scoțienii de la Dunfermline Athletic. Antrenată de fostul tehnician al Rapid București, Neil Lennon, Dunfermline activează în liga secundă și a jucat în acest an finala Cupei Scoției.