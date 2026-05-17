Un nou capitol pentru Ana Bogdan. Afacerea în care jucătoarea de tenis a pus primele cărămizi

Vine un nou capitol pentru Ana Bogdan. Jucătoarea de tenis a pus primele cărămizi la afacerea care o face să simtă că evoluează în direcția cea bună. Despre ce este vorba și care sunt reacțiile primite de la persoanele din jur.

Ana Bogdan, anunț despre un alt business

În urmă cu câteva luni spunea că , iar acum face încă un salt uriaș. Ana Bogdan (33 ani) este mândră de reușita din afara terenului de tenis, însă nu se oprește aici. A anunțat deja pe rețelele de socializare că este pregătită pentru următoarea etapă, demonstrând că are foarte multă energie de consumat.

Are un business pentru care muncește din greu și care va vedea ”lumina zilei” în curând. Jucătoarea de tenis născută în Sinaia subliniind că a investit enorm. E recunoscătoare pentru tot ce trăiește, cât și pentru ideile pe care le pune în aplicare pas cu pas. În ceea ce privește domeniul afacerilor are parte de o mare susținere.

Până acum a semnat numeroase parteneriate strategice de imagine, dar și proiecte personale. După ce a deschid un studio de pilates în Cluj-Napoca este decisă să încurajeze femeile să iasă și mai mult din zona de confort. Sportiva româncă vrea să le ajute să se cunoască și să se simtă excelent în pielea lor, indiferent ce fac.

„Fiecare sfârșit este un nou început. Iar acesta este un început mult mai frumos, mai echilibrat și mai armonios. Este vorba despre înțelegere, acceptare și eliberare. Este sufletul care vorbește, corpul și mintea care îl urmează, este sensul de a trăi în adevărul și scopul divin.

Este vorba despre a-ți deschide inima, a simți și a da viață zilelor care urmează, este vorba despre a împărtăși și a-ți păsa. Este vorba despre grație, energie feminină și a trăi în momentul prezent. În curând – Game.Set.Glow”, a notat Ana Bogdan, pe contul oficial de .

Ce planuri are Ana Bogdan în continuare

Mesajul jucătoarei de tenis din Sinaia este însoțit de mai multe imagini spectaculoase din timpul unei vacanțe dintr-o locație de vis. Sportiva nu a oferit prea multe informații, însă a subliniat că este vorba de o platformă în care a investit enorm.

Aceasta a fost deja lăsată la îndemâna celor care o urmăresc în social media. Mai mult decât atât, platforma este dedicată respirației conștiente și împuternicirii femeilor. „Pentru că adevărata strălucire vine din interior”, pare să fie sloganul pe care Ana Bogdan l-a gândit pentru această afacere.

Andreea Raicu a reacționat instant când a văzut pozele din social media. „Ce superbitate”, este comentariul pe care l-a lăsat fosta prezentatoare a show-ului Big Brother, difuzat la Prima TV. În altă postare cele două apar împreună pe o saltea de pilates, semn că au o relație foarte apropiată.