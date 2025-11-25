Un nou caz de abuz în sportul românesc. Un copil de 15 ani, lovit cu șlapul de antrenor: „Am fost și bătuți, și cu banii luați”

ADVERTISEMENT

După ce, în urmă cu doar câteva zile, în presa din România au apărut imagini în care gimnasta , un alt caz de agresiune pătează sportul românesc. De această dată, tatăl unui copil susține că fiul său a fost lovit cu un șlap de antrenorul de polo.

Nou caz de abuz în sportul românesc. Un poloist de 15 ani, agresat de antrenor

Se pare că, în sportul din România, copiii au în continuare mult de suferit la antrenamente. Conform , la finalul lunii septembrie, antrenorul de polo Iulian Rădoi l-ar fi lovit pe unul dintre elevi, după ce anterior l-ar fi înjurat chiar sub privirile părinților. Copilul de doar 15 ani a fost ulterior transferat la un alt club.

Cristian Marin este numele tânărului sportiv care a suferit agresiuni fizice în . Furios că puștiul nu îi asculta indicațiile, antrenorul Iulian Rădoi a luat un papuc și l-a aruncat în direcția sportivului. Băiatul și-a sunat imediat părinții, fiind afectat de cele întâmplate.

Tatăl copilului, acuze grave. Sportivul a fost lovit și înjurat de antrenor. Câți bani a trebuit să plătească ca să îl transfere la o altă echipă

Tatăl copilului a povestit întreg episodul. Acesta a explicat că, în repetate rânduri, băiatul ar fi fost înjurat de antrenor, pe care l-a sunat imediat după ce a aflat că fiul său a fost lovit cu șlapul. În cele din urmă, a decis să îl transfere la o altă echipă, însă a fost nevoit să scoată bani din propriul buzunar.

„Am jucat și eu polo, mă știam cu domnul antrenor. Am avut o relație de respect, care s-a deteriorat de-a lungul timpului pentru că îl trata urât pe fiul meu. L-a făcut în toate felurile, l-a înjurat de mamă în condițiile în care eram împreună cu soția la meciuri. Totul a culminat cu ce s-a întâmplat când a primit acel șlap în cap.

Am primit telefon de la fiul meu după ce s-a terminat antrenamentul, plângea și era afectat. Mi-a zis că nu se mai duce deloc la antrenament, că nu mai suportă modul cum se comportă acest om cu el. I-a dat cu șlapul în cap! Dacă vi se pare normal. Era pe marginea bazinului și s-a trezit cu un șlap peste față, a rămas șocat de gestul antrenorului, care i-a adresat și alte jigniri.

Am vorbit cu dânsul la telefon, l-am sunat și mi-a răspuns după 36 de ore… A recunoscut că a avut un gest deplasat, dar mi-a transmis că băiatul nu-l ascultă, că nu face ce-i spune, că e obraznic. Fiul meu mi-a zis că își aranja casca și antrenorul ar fi crezut că nu-l bagă în seamă. Cu alte cuvinte: e obraznic, hai să-l batem! Am cerut transferul imediat, ni s-au cerut 500 de euro grila de formare, acum e la alt club. Vreau să vă zic că, de fapt, noi am fost și bătuți, și cu banii luați. Pot înțelege că se respectă regulamentul când e vorba de încasat bani, dar când e vorba de violență ne facem că plouă. Răspuns jenant”, povestește tatăl copilului, conform sursei menționate.

Cum se scuză antrenorul care și-a lovit elevul

Iulian Rădoi, antrenorul care și-a lovit unul dintre elevi, recunoaște că a greșit, însă consideră că situația a fost mult exagerată. Acesta susține că nu a avut în niciun moment intenția să îl rănească pe copil, dar admite că a aruncat cu papucul în bazin din cauza nervilor.

„E adevărat că am aruncat cu acel șlap, dar am aruncat în apă. Nu a fost atent la ce i-am zis puștiului, urma să-i anunț ceva pe toți. De două ori nu mi-a răspuns, am aruncat apoi cu șlapul în apă, în direcția lui, și l-a lovit… Nu am avut intenția de a-l lovi, ci de a-i atrage atenția să fie atent.

Ăsta e adevărul și nu a existat o traumă atât de mare încât să iasă acest scandal. Părinții sunt supărați pe mine pentru că acest copil greșea și, când greșești, te scot din echipă. Așa e la polo, se pot face schimbări oricând, iar el ieșea des la meciuri când părinții erau în tribună. Asta nu le-a convenit părinților, care nu mă agreează pentru felul meu de a fi. Nu am înjurat niciodată niciun sportiv, cu atât mai mult copii. Nu e adevărat, asta e o minciună. Sunt un tip temperamental, coleric, dar fac asta din dorința de a avea rezultate și de a obține performanțe”, a răspuns antrenorul.