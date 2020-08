Un nou caz de coronavirus la Universitatea Craiova! Cristiano Bergodi a fost testat pozitiv

Sezonul nu s-a terminat pentru Universitatea Craiova. Chiar dacă au pierdut marea finală a campionatului cu CFR Cluj, „juveții” ar mai avea un joc de disputat în acest sezon, cu Astra Giurgiu.

În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal ar trebui să programeze duelul. Giurgiuvenii s-au testat astăzi, la București.

În schimb, Craiova s-a testat ieri și s-a descoperit că există un nou caz de coronavirus, însă nu în cadrul lotului de jucători.

UPDATE, 5 august, ora 12:05 / Conform surselor FANATIK, antrenorul Cristiano Bergodi a fost testat pozitiv. De remarcat este că staff-ul și jucătorii au stat în cantonament în această perioadă și nu avut contacte externe. Tehnicianul Științei va fi internat în spital.

Delegația Universității Craiova s-a testat din nou pentru a fi gata de duelul cu Astra Giurgiu, joc ce reprezintă restanța din cadrul etapei cu numărul 9 din play-off-ul Ligii 1. Oltenii au aflat rezultatul testărilor pentru COVID-19.

Astfel, Știința a găsit un nou caz de coronavirus în cadrul staff-ului tehnic: „În urma testului COVID-19 efectuat ieri, întreg lotul de jucători este NEGATIV, în timp ce în rândul staffului tehnic a fost depistat un caz pozitiv. Din fericire, colegul nostru este asimptomatic.”

Reamintim că Lucian Pretorian, team-managerul echipei, Cornel Blejan, preparatorul fizic și Gheorghe Ciurea, antrenorul secund, sunt ceilalți oficiali ai craiovenilor care au avut probleme cu noul tip de virus.

Astra – Universitatea ar trebui să se dispute joi! Oltenii nu au nicio miză

Partida dintre Astra Giurgiu și Universitatea Craiova a creat foarte mari probleme. Oficialii LPF și reprezentanții celor care dețin drepturile TV ar fi luat decizia ca jocul să se dispute joi, însă nu se știu orele de disputare.

Giurgiuvenii s-au testat în această dimineață, la București și așteaptă rezultatul. Problemele la Astra au început odată cu cazul lui Crepulja. După prima infectare, lotul lui Bogdan Andone a mai fost lovit, cu încă patru cazuri. În primă instanță, Craiova a avut probleme cu virusul și nu a putut să dispute meciul.

Jocul nu mai are nicio miză pentru olteni. Universitatea va încheia sezonul 2019-2020 pe locul secund, după ce a pierdut, scor 1-3, finala campionatului, în fața CFR-ului: „Tot ce am făcut până acum este datorită acestor băieţi şi vreau să le mulţumesc pentru ceea ce au făcut. Am dat speranţă Olteniei, până în ultima clipă. Băieţii erau dezamăgiţi, dar le-am transmis că trebuie să stea cu capul sus. Ceea ce au făcut ei până acum e un mare lucru. O luăm de la capăt şi o să vedem ce se poate întâmpla. Eu aş fi semnat să jucăm ultimul meci pentru titlu contra CFR-ului. Era un vis, dar CFR este o echipă prea experimentată. Au dat gol când a trebuit, nu pot să zic că au avut ceva în plus faţă de noi”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

Astra are pentru ce să tragă în duelul cu Universitatea. Între locul 3 și locul 5 există o diferență de jumătate de milion de euro, iar bătălia se dă între adversara Științei și FCSB. Bucureștii vor da piept cu Astra duminică.

În acest moment, Astra Giurgiu se clasează pe locul 3, cu 33 de puncte, fiind urmați de Botoșani, cu 32 și FCSB, cu 31 de puncte acumulate până în acest moment.