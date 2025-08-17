Un nou caz de violență asupra femeilor: Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită într-un centru maternal din Călărași

Cazurile de violență asupra femeilor continuă să crească. Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită, în vârstă de 36 de ani. Aceasta se afla în incinta unui centru maternal din Călărași.

Femeie înjunghiată de fostul iubit

Incidentul revoltător a avut loc duminică, 17 august, în jurul orei 13.00. Victima, o femeie de 36 de ani, se afla într-un centru maternal din municipiul Călărași, moment în care .

Se pare că totul ar fi început pe fondul unui conflict spontan. Imediat ce agresorul a comis fapta, s-a făcut nevăzut. În scurt timp, un echipaj de prim ajutor a sosit la fața locului.

„La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată.

Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului”, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal

Polițiștii au reușit să-l identifice pe bărbat. Oamenii legii l-au găsit chiar la domiciul său. A fost ridicat și condus la sediul Poliției Municipiului Călărași. De asemenea, acesta s-a ales cu un dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de omor.

„În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, au mai transmis oamenii legii.

Din păcate, nu este un caz izolat. În noaptea de 15 spre 16 august, în jurul orei 00.30, . Deși oamenii legii au considerat că individul reprezintă un risc iminent pentru siguranța femeii, aceasta a refuzat să i se monteze o brățară de monitorizare.