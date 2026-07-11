Un nou caz Escobar?! Val de amenințări cu moartea pentru jucătorul columbian care a ratat cu Elveția! Federația a intervenit prompt

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Federația Columbiană de Fotbal a condamnat grav amenințările cu moartea pe care fotbalistul Jaminton Campaz (26 de ani) și familia lui le-au primit în ultimele zile, ca urmare a ratării unei ocazii uriașe de gol în optimea de finală cu Elveția, de la CM de fotbal.

Jaminton Campaz a fost asaltat de amenințări cu moartea

Naționala Columbiei a fost văzută ca o echipă foarte bună la acest turneu final, care ar fi avut șanse importante să ajungă chiar până în semifinalele competiției, având în vedere și traseul accesibil. Din păcate pentru sud-americani, Columbia

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Jaminton Campaz, unul dintre fotbaliștii columbieni, a avut șansa să schimbe soarta partidei și să-și ducă echipa în avantaj cu doar 5 minute înainte de finalul prelungirilor. Dintr-o poziție foarte bună, columbianul nici măcar nu a prins cadrul porții, iar după eliminarea naționalei sale au început să curgă amenințările cu moartea. Având în vedere evenimentul tragic din 1994, Federația Columbiană de Fotbal este gata chiar să-i acționeze în instanță pe cei ce au trimis astfel de mesaje la adresa fotbalistului și a familiei sale.

📸 – Jáminton Campaz will NEVER forgive himself for missing this chance in minute 115! He didn't even get it on TARGET! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Federația Columbiană de Fotbal este gata să-i acționeze în instanță pe cei ce l-au amenințat pe Campaz

Federația Columbiană de Fotbal a deschis o anchetă și este gata să acționeze pe cale legală împotriva celor ce au trimis mesaje de intimidare sau de amenințare cu moartea pentru fotbalistul columbian și familia sa. De asemenea, sud-americanii au emis un comunicat cu privire la acest lucru:

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„Niciun sportiv sau vreun membru al naționalei nu ar trebui să fie subiectul amenințărilor pentru că și-a reprezentat țara la o competiție internațională. Comitetul executiv al FCF își exprimă solidaritatea față de Jaminton Campaz și familia sa, dar și față de toți fotbaliștii și delegații naționalei de fotbal a Columbiei. De asemenea vom porni o anchetă prin care îi vom identifica și pedepsi pe cale legală pe cei responsabili de mesaje amenințătoare.

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Jucătorii ce acceptă convocările, acceptă onoarea de a purta tricoul columbian cu disciplină, profesionalism și profundă iubire pentru țara lor. De fiecare dată când pășesc pe teren, ei încearcă să dea tot ce au mai bun, să reprezinte naționala cu demnitate și să obțină cele mai bune rezultat. Fotbalul ar trebui să fie un loc al unității, respectului și al speranței, niciodată al intimidării și al violenței. Din această cauză, federația face un apel către toți columbienii pentru ca evoluțiile dintr-o competiție sportivă să nu se transforme niciodată în atacuri la adresa celor ce-și dau viața pe teren pentru a-și reprezenta țara. Protejarea sportivilor înseamnă de asemenea protejarea valorilor sportului și a milioanelor de columbieni din jurul naționalei de fotbal a Columbiei”, a transmis Federația Columbiană de Fotbal.

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Columbia a trecut printr-un episod tragic la ultimul campionat organizat în SUA

La Campionatul Mondial din 1994, Columbia era văzută ca una dintre marile favorite ale turneului, fiind scoasă în evidență chiar de foști mari fotbaliști precum Pele. Sud-americanii au fost eliminați încă din faza grupelor, unde au fost învinși și de „Generația de Aur” a României.

Într-un meci cu SUA, pierdut cu 2-1, Andres Escobar a marcat în propria poartă, iar la câteva zile de la întoarcerea la Medellin, în noaptea de 2 iulie 1994, Martorii au relatat că evenimentul a avut loc în parcarea unui local, la aproape 48 de ore de la revenirea sa în țară, iar atacatorul l-ar fi ironizat în legătură cu autogolul cu SUA chiar înainte de a apăsa pe trăgaci.

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