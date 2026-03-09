Un nou caz incredibil de rasism în fotbalul european! Dezvăluiri uluitoare în raportul arbitrului: „Chinez nenorocit”

Duelul dintre Real Sociedad B și Castellon, din divizia secundă spaniolă, a fost întrerupt în minutul 90+4, la scorul de 4-2, după ce japonezul Kazunari Kita (20 de ani) i-a spus „centralului” că ar fi fost abuzat rasial de către fundașul oaspeților, Alberto Jimenez (33 de ani). Raportul arbitrului a dezvăluit ce termen ar fi folosit spaniolul.
Arbitrul Alonso de Ena a dezvăluit în raport că fotbalistul lui Real Sociedad B a susținut că a fost abuzat rasial de către adversarul său, care l-ar fi numit „chinez nenorocit”. „Protocolul anti-rasism a fost activat în minutul 94 după ce jucătorul cu numărul 15 de la Real Sociedad B, Kazunari Kita, mi-a spus că jucătorul cu numărul 5 de la Castellon, Alberto Jimenez, i s-ar fi adresat cu termenul ‘chinez nenorocit’.
Acest lucru nu a fost auzit de către vreun membru al brigăzii de arbitraj”, a notat „centralul”, conform Marca. Arbitrul a explicat celor doi antrenori ce s-a întâmplat, iar jocul a fost întrerupt. Jimenez a negat că i-ar fi spus aceste lucruri lui Kita. Partida s-a reluat mai apoi, fluierul de final sosind după aproximativ două minute.
Cel mai „faimos” incident din ultima perioadă în care a fost activat protocolul anti-rasism a fost cel de la meciul dintre Benfica și Real Madrid, disputat pe 17 februarie, când Vinicius a susținut că a fost abuzat rasial de către Gianluca Prestianni. Și acea partidă a fost suspendată, înainte de a se relua, duelul fiind câștigat de madrileni cu 1-0.
Vinicius a fost victima rasismului în repetate rânduri și pe diverse stadioane din Spania, mai mulți fani fiind pedepsiți aspru de către autorități. Incidente de acest fel au existat inclusiv în actualul sezon din La Liga. Kylian Mbappe a fost victima rasismului la meciul pe care Real Madrid l-a disputat pe terenul lui Real Oviedo în septembrie, iar duelul de pe 1 martie dintre Elche și Espanyol a fost oprit după ce fotbalistul oaspeților, Omar El Hilali, a susținut că atacantul gazdelor, Rafa Mir, ar fi făcut un comentariu rasist.
Protocolul anti-rasism, care poate fi activat de arbitru atât în cazul în care acesta observă un comportament rasist, cât și dacă este informat de către un jucător cu privire la acest lucru, a fost implementat în septembrie 2024 în fotbalul spaniol, la scurt timp după ce a fost aprobat în cadrul unui congres FIFA.