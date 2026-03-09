Un nou caz incredibil de rasism în fotbalul european! Dezvăluiri uluitoare în raportul arbitrului: „Chinez nenorocit”

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Real Sociedad B și Castellon, din divizia secundă spaniolă, a fost întrerupt în minutul 90+4, la scorul de 4-2, după ce japonezul Kazunari Kita (20 de ani) i-a spus „centralului” că ar fi fost abuzat rasial de către fundașul oaspeților, Alberto Jimenez (33 de ani). Raportul arbitrului a dezvăluit ce termen ar fi folosit spaniolul.

Meci din Spania, întrerupt din cauza rasismului

Arbitrul Alonso de Ena a dezvăluit în raport că fotbalistul lui Real Sociedad B a susținut că a fost abuzat rasial de către adversarul său, care l-ar fi numit „chinez nenorocit”. „Protocolul anti-rasism a fost activat în minutul 94 după ce jucătorul cu numărul 15 de la Real Sociedad B, Kazunari Kita, mi-a spus că jucătorul cu numărul 5 de la Castellon, Alberto Jimenez, i s-ar fi adresat cu termenul ‘chinez nenorocit’.

Acest lucru nu a fost auzit de către vreun membru al brigăzii de arbitraj”, a notat „centralul”, conform . Arbitrul a explicat celor doi antrenori ce s-a întâmplat, iar jocul a fost întrerupt. Jimenez a negat că i-ar fi spus aceste lucruri lui Kita. Partida s-a reluat mai apoi, fluierul de final sosind după aproximativ două minute.

Incidentul a adus aminte de „cazul Vinicius”

Cel mai „faimos” incident din ultima perioadă în care a fost activat protocolul anti-rasism a fost cel de la meciul dintre Benfica și Real Madrid, disputat pe 17 februarie, când . Și acea partidă a fost suspendată, înainte de a se relua, duelul fiind câștigat de madrileni cu 1-0.

, mai mulți fani fiind pedepsiți aspru de către autorități. Incidente de acest fel au existat inclusiv în actualul sezon din La Liga. , iar duelul de pe 1 martie dintre Elche și Espanyol a fost oprit după ce fotbalistul oaspeților, Omar El Hilali, a susținut că atacantul gazdelor, Rafa Mir, ar fi făcut un comentariu rasist.

Când a fost introdus protocolul anti-rasism în Spania

Protocolul anti-rasism, care poate fi activat de arbitru atât în cazul în care acesta observă un comportament rasist, cât și dacă este informat de către un jucător cu privire la acest lucru, a fost implementat în septembrie 2024 în fotbalul spaniol, la scurt timp după ce a fost aprobat în cadrul unui congres FIFA.