Sport

Un nou caz incredibil de rasism în fotbalul european! Dezvăluiri uluitoare în raportul arbitrului: „Chinez nenorocit”

O partidă din Spania a fost întreruptă după ce un jucător i-a spus arbitrului că ar fi fost abuzat rasial de către un adversar. Ce s-a întâmplat mai apoi.
Bogdan Mariș
09.03.2026 | 07:15
Un nou caz incredibil de rasism in fotbalul european Dezvaluiri uluitoare in raportul arbitrului Chinez nenorocit
ULTIMA ORĂ
O partidă din divizia secundă spaniolă a fost întreruptă după ce un fotbalist japonez a susținut că a fost abuzat rasial de către un adversar.
ADVERTISEMENT

Duelul dintre Real Sociedad B și Castellon, din divizia secundă spaniolă, a fost întrerupt în minutul 90+4, la scorul de 4-2, după ce japonezul Kazunari Kita (20 de ani) i-a spus „centralului” că ar fi fost abuzat rasial de către fundașul oaspeților, Alberto Jimenez (33 de ani). Raportul arbitrului a dezvăluit ce termen ar fi folosit spaniolul.

Meci din Spania, întrerupt din cauza rasismului

Arbitrul Alonso de Ena a dezvăluit în raport că fotbalistul lui Real Sociedad B a susținut că a fost abuzat rasial de către adversarul său, care l-ar fi numit „chinez nenorocit”. „Protocolul anti-rasism a fost activat în minutul 94 după ce jucătorul cu numărul 15 de la Real Sociedad B, Kazunari Kita, mi-a spus că jucătorul cu numărul 5 de la Castellon, Alberto Jimenez, i s-ar fi adresat cu termenul ‘chinez nenorocit’.

ADVERTISEMENT

Acest lucru nu a fost auzit de către vreun membru al brigăzii de arbitraj”, a notat „centralul”, conform Marca. Arbitrul a explicat celor doi antrenori ce s-a întâmplat, iar jocul a fost întrerupt. Jimenez a negat că i-ar fi spus aceste lucruri lui Kita. Partida s-a reluat mai apoi, fluierul de final sosind după aproximativ două minute.

Incidentul a adus aminte de „cazul Vinicius”

Cel mai „faimos” incident din ultima perioadă în care a fost activat protocolul anti-rasism a fost cel de la meciul dintre Benfica și Real Madrid, disputat pe 17 februarie, când Vinicius a susținut că a fost abuzat rasial de către Gianluca Prestianni. Și acea partidă a fost suspendată, înainte de a se relua, duelul fiind câștigat de madrileni cu 1-0.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Vinicius a fost victima rasismului în repetate rânduri și pe diverse stadioane din Spania, mai mulți fani fiind pedepsiți aspru de către autorități. Incidente de acest fel au existat inclusiv în actualul sezon din La Liga. Kylian Mbappe a fost victima rasismului la meciul pe care Real Madrid l-a disputat pe terenul lui Real Oviedo în septembrie, iar duelul de pe 1 martie dintre Elche și Espanyol a fost oprit după ce fotbalistul oaspeților, Omar El Hilali, a susținut că atacantul gazdelor, Rafa Mir, ar fi făcut un comentariu rasist.

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

Când a fost introdus protocolul anti-rasism în Spania

Protocolul anti-rasism, care poate fi activat de arbitru atât în cazul în care acesta observă un comportament rasist, cât și dacă este informat de către un jucător cu privire la acest lucru, a fost implementat în septembrie 2024 în fotbalul spaniol, la scurt timp după ce a fost aprobat în cadrul unui congres FIFA.

Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă...
Fanatik
Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă de Gigi Becali la negocieri
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus,...
Fanatik
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
Bogdan Baratky, optimist după Rapid – U Craiova 1-1. Motivul pentru care crede...
Fanatik
Bogdan Baratky, optimist după Rapid – U Craiova 1-1. Motivul pentru care crede că titlul poate ajunge în Giulești
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!