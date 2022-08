Un nou conflict militar la marginea Europei. Lupte între armeni și azeri în Nagorno Karabah – Video

Zona e instabilă după războiul din 2020, potrivit oficialilor din cele două țări. Conform stiripesurse, mai multe tiruri ”intense” au vizat poziții ale armatei azere din districtul Lachin, potrivit unui comunicat al Ministerului azer al Apărării. ”Formațiuni militare armene ilegale” au ucis un militar azer aflat în termen, potrivit oficialilor.

Totodată, separatiștii armeni din zona Nagorno Karabah au anunțat că un militar armean a murit în confruntări, după un atac cu dronă al azerilor. Potrivit unui comunicat oficial, alți opt combatanți separatiști armeni au fost răniți.

Armenia și Azerbaidjanul s-au luptat crâncen în 2020 pentru a prelua controlul zonei Nagorno Karabah, o regiune muntoasă care aparținea Azerbaidjanului, dar care acum e considerată o enclavă armeană. Cel mai mare război din această regiune a avut loc la începutul anilor ’90. Atunci au murit peste 30.000 de persoane, conform datelor oficiale.

MAJOR TENSION in today, MoD officialy announces UAV attacks on Karabakhi military base and positions in areas under peacekeeping control, reports some areas came under their control, video provided. (1)

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver)