Un nou conflict pe harta lumii. Criza economică şi furia socială ameninţă să prăbuşească regimul islamic din Iran, după 46 de ani

De la o zi la alta, situaţia din Iran devine mai gravă, iar demonstraţiile, începute că o formă de revoltă faţă de inflaţia uriaşă şi prăbuşirea naţională, s-au transformat în proteste violente la adresa politicienilor şi a regimului islamic, aflat la putere din 1979.

Inflaţie de 42% în Iran, preţul alimentelor a crescut cu peste 70%

Manifestaţiile s-au extins în peste jumătate dintre provinciile Iranului şi chiar dacă guvernul de la Teheran nu a făcut public numărul victimelor, organizaţiile pentru drepturile omului vorbesc deja de cel puţin 36 de morţi. O analiză BBC arată că lumea a ieşit în stradă în peste 200 de localităţi, iar în multe a fost auzit strigându-se „Moarte lui Khamenei!”, ayatollahul care îndeplineşte din 1989 funcţia de lider suprem al ţării.

Marile probleme ale Iranului au început în 2018, după ce intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de SUA. Economia a fost afectată direct, iar probleme precum inegalitatea veniturilor, șomajul ridicat, inflația, corupția și proasta guvernare au exacerbat nemulțumirea publică.

Situaţia este dramatică. Datele oficiale iraniene arată că rata inflației a crescut în decembrie la 42,2%, prețurile alimentelor au crescut cu 72% față de anul precedent, iar cele ale medicamentelor cu 50%. Între timp, anunțul guvernului privind creșterile de taxe de după Anului Nou Iranian, care începe pe 21 martie, a stârnit și mai multe îngrijorări. Scăderea puterii de cumpărare face ca alimentele și alte bunuri de strictă necesitate să fie din ce în ce mai inaccesibile populaţiei. Astfel, preţul uleiului s-a triplat în mai puţin de un an, ceea ce reprezintă o povară grea chiar şi pentru clasa de mijloc iraniană.

Prinţul moştenitor Reza Pahlavi este gata să se întoarcă în ţară, pentru a conduce „bătălia finală”

În acest context al nemulţumirilor economice şi politice, prinţul Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, înlăturat de la putere de revoluţia islamică din 1979, a făcut un apel la cetăţeni să participe la o acţiune coordonată de protest, joi şi vineri, de la ora 20.00. În funcţie de urmările acestui îndemn prinţul, aflat în exil, ar urma să-şi organizeze viitoarele acţiuni. De altfel, într-un interviu acordat Fox News el spunea marţi că este gata să meargă în Iran imediat ce condiţiile îi vor fi favorabile, pentru a conduce „bătălia finală” alături de compatrioţii săi.

Omg. Absolute warzone in Shiraz. Stand with Iran, now more than ever. — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg)

„La cererea compatrioților mei am făcut un pas înainte pentru a conduce tranziția de la această tiranie la o democrație”, a spus Reza Pahlavi, care a atras atenţia asupra unei particularităţi a acestor proteste. „Un punct notabil pe care aș dori să-l subliniez celor care au urmărit evenimentele din Iran din ultima jumătate de secol este rolul pe care bazarul, care este burghezia tradițională, îl joacă în politica iraniană”, a mai declarat prinţul, cu referire la clipurile în care vânzătorii li se alătură protestatarilor, aceasta fiind o situaţie fără precedent.

Planul de fugă la Moscova al ayatollahului Khamenei

Tranziţia către democraţie nu s-ar putea face cu , iar în urmă cu două zile publicaţia britanică The Times scria, citând un aşa-numit „raport de informaţii”, liderul suprem are pregătit un plan de rezervă pentru a fugi din Iran împreună cu până la 20 de asociați apropiați și membri ai familiei, în cazul în care forțele sale de securitate nu ar putea reprima protestele.

Raportul mai spune că planul de evadare al lui Khamenei se inspiră din experiența aliatului său, . În decembrie 2024, Assad a părăsit Damascul împreună cu familia şi a fugit la Moscova, înainte ca forțele opoziției să ia cu asalt capitala.

Presa britanică mai scrie că se crede că Ali Khamenei controlează o vastă rețea de active, unele dintre acestea fiind gestionate de Setad (care înseamnă „Cartierul General de Execuție a Comandamentului Imamului”), una dintre cele mai puternice instituții din Iran. Setad este un grup economic puternic, pe care Politico l-a descris ca fiind „una dintre instituțiile cheie care asigură domnia lui Khamenei”.