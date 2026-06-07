Un nou cutremur la Dinamo! Florentin Petre l-a urmat pe Zeljko Kopic și a plecat: „O alegere pe care au făcut-o împreună”

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Dinamo trece prin schimbări importante în vara acestui an, de la siglă la banca tehnică. „Câinii” s-au despărțit de Zeljko Kopic, iar Andrei Nicolescu a făcut acum anunțul despre viitorul lui Florentin Petre, cel care i-a fost secund. Fostul mare jucător dinamovist nu va rămâne nici el alături de echipa din „Ștefan cel Mare”.

Florentin Petre, OUT de la Dinamo

Barajul final pentru Conference League pierdut în fața FCSB-ului a fost ultimul meci al croatului pe banca „câinilor”. Nici , nu va continua la club. Andrei Nicolescu a explicat în direct la FANATIK SUPERLIGA situația „Piticului”.

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„Da, pleacă. Adică lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Mister. Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor… Este una specială pe care o știu ei mai bine!”, a precizat Andrei Nicolescu în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru suporterii lui Dinamo

Întrebat dacă are un mesaj anume pentru suporterii lui Dinamo, de la cei care se tem acum pentru viitorul clubului până la cei care l-au apostrofat, Andrei Nicolescu a subliniat că niciodată, cât este la echipă, nu vor prima interesele personale în fața celor clubului. „(n.r. – un mesaj pentru fanii lui Dinamo) De doi ani de zile, mai ales la emisiunile de profil cu Dinamo, dau același mesaj.

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Știu foarte bine că încrederea se construiește greu, sunt conștient de asta, dar toată lumea, toți fanii lui Dinamo trebuie să știe că atât timp cât noi, acționarii, eu sau altcineva care va fi reprezentantul acționarilor, aceștia vom fi la Dinamo, interesul clubului va prima tot timpul. Niciun interes personal nu va fi mai presus de interesul clubului!”, a mai spus Nicolescu.

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