„Frăția” Nuțu Cămătaru – Gigi Becali, un nou episod savuros! Dezvăluirile spectaculoase ale unui luptător celebru, care a refuzat să intre în „garda de securitate” a patronului de la FCSB!

Numele lui Ion Balint, alias Nuțu Cămătaru, a reintrat în atenția opiniei publice, după ce Codin Maticiuc a lansat cartea biografică a temutului interlop, intitulată: „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”. În carte, Nuțu Cămătaru a vorbit și despre relația cu Gigi Becali, care a fost una strânsă.

, FANATIK a scris despre împrejurările în care s-au cunoscut de fapt Nuțu Cămătaru și Gigi Becali, în ce relații au fost și când s-a rupt definitiv legătura dintre ei.

În materialul de astăzi, FANATIK pune accentul pe relațiile dintre cei doi, care nu s-au rezumat doar la împrumutul de bani, ci și la „transferul” de… luptători.

Gigi Becali l-a dorit pe Ionuț Iftimoaie

Este cunoscut faptul că, în trecut, Gigi Becali a avut o obsesie pentru gărzile sale de corp. Acesta își dorea să aibă lângă el cei mai în vogă luptători din sporturile de contact, astfel că l-a curtat și pe Ionuț Iftimoaie, în perioada în care acesta locuia și lupta în Italia.

În mod surprinzător, Ionuț Iftimoaie a refuzat oferta lui Gigi Becali.

„Toți greii erau la mine! Și Ionuț Iftimoaie, când a venit prima dată în țară, tot la mine a ajuns. Mi-l ceruse Gigi Becali ca să boxeze pentru el. I-a zis că-i dă 700 de dolari pe lună și că-l pune șef pe Zmărăndescu. Ionuț i-a zis: «Mai bine boxez pentru Nuțu, scrie pe tricou Nuțu și cu asta basta!»”, a povestit în trecut Nuțu Cămătaru despre Ionuț Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie, despre motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali

Contactat de FANATIK, Ionuț Iftimoaie susține că nu a boxat niciodată la sala lui Nuțu Cămătaru și că, printr-o cunoștință, a ajuns să stea de vorbă cu temutul interlop.

Fostul luptător K1 spune că Nuțu Cămătaru este cel care l-a pus în legătură cu Gigi Becali. Astfel că, ulterior, a ajuns să aibă o discuție față în față cu patronul Stelei (în prezent, FCSB).

„Nu am boxat niciodată la sala lui Nuțu Cămătaru. Nici nu știam că are sală. Printr-o cunoștință, am ajuns să vorbesc cu Nuțu Cămătaru, cel care apoi m-a pus în legătură cu Gigi Becali.

M-am văzut cu Becali, am înțeles cam ce anume își dorea el să aibă. Atunci, el avea mai mulți sportivi, printre care și pe Zmărăndescu”, a declarat Ionuț Iftimoaie, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ionuț Iftimoaie: „Nu m-am regăsit! Voiam să reprezint Steaua!”

Ionuț Iftimoaie recunoaște că Gigi Becali a dorit să-l angajeze pentru a lupta sub emblema Stelei, însă condițiile puse de omul de afaceri au blocat „transferul”.

Potrivit spuselor sale, Ionuț Iftimoaie nu a fost mulțumit de faptul că Gigi Becali își dorea ca acesta să ocupe și postul de gardă de corp. Ba mai mult, în cazul în care ar fi bătut palma, ar fi urmat să se ocupe de organizarea meciurilor sale.

În condițiile date, Ionuț Iftimoaie a refuzat oferta lui Gigi Becali, care includea și un salariu lunar de 2.000 de dolari.

„Becali mi-a spus clar: «Eu vreau să vii la club, la mine. Nu vreau să te pun să fii dușman cu Zmărăndescu sau să vă luptați. Vreau să fiți amândoi în echipa mea». Doar că nu ne-am înțeles la condițiile în care trebuia să se desfășoare toată povestea aceasta.

În perioada aceea, eu locuiam în Italia, aveam propriul meu antrenor, eram propriul meu impresar. În România, lucrurile se întâmplau altfel. Ar fi trebuit să stau în România, eventual la clubul lui, unde se antrenau și ceilalți sportivi.

Din câte mi-am dat seama, la momentul acela, Zmărăndescu era și bodyguard-ul lui, iar pe mine chestiile astea nu mă mai interesau. Pe mine mă interesa doar să reprezint clubul Steaua.

Când eram mic, eram stelist și atunci ar fi fost o chestie frumoasă, cum am văzut-o eu. Sigur, după aia, nu m-am mai regăsit. Eu eram stelist în Steaua aia a lui Lăcătuș. Pur și simplu am fost incompatibili, cred că acesta este termenul cel mai potrivit”, a mai spus Ionuț Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie: „Era o chestie strict de imagine!”

„Acum, pentru cât avea el nevoie de bodyguard… era o chestie strict de imagine, că doar nu erau cine știe ce situații. Dar nu era o chestie pe care să mi-o doresc. A fost o simplă întâlnire, a durat foarte puțin.

El mi-a spus ce își dorește, eu am spus ce îmi doresc și a rămas să ne auzim. Și nu ne-am mai auzit. El a zis: «Domne, vii la mine, la club, îți ofer cazare, masă, îți dau 2.000 de dolari pe lună și ești la mine, la club. De organizat meciuri se ocupă și finul meu, Cătălin Zmărăndescu».

Eu i-am zis: «Domne, ce să spun? Am și casă, am și masă. Am apartamentul meu pe malul mării în Italia, am propriul meu antrenor de zece ani de zile, sunt propriul meu impresar». «A, înseamnă că tu nu ai nevoie de mine». «Nu e vorba că nu am, vreau să reprezint clubul Steaua. Dar nu în condițiile astea, nu sub forma asta». Asta a fost toată discuția. Pentru mine, ar fi fost ok un contract de colaborare prin care eu, pe unde merg, să reprezint clubul Steaua și să-mi păstrez antrenorul, să fiu eu direct responsabil de alegerea adversarilor, a competițiilor la care să iau parte”, a încheiat Ionuț Iftimoaie.