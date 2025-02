Un nou gigant vine în România. Va deschide mai multe magazine și va deveni un jucător major pe piața de retail

Veste bună pentru românii pasionați de cumpărături, dar mai puțin plăcută pentru jucătorii din retail: un gigant internațional se pregătește să pătrundă pe piața din România. Acesta promite să aducă oferte imbatabile și prețuri extrem de competitive, punând presiune pe concurență.

Un gigant internațional își pregătește intrarea pe piața de retail din România

Intrarea unui nou jucător major în piață ar putea schimba dramatic dinamica comerțului local, forțând alți retaileri să se adapteze rapid pentru a ține pasul cu noile standarde impuse de .

Grupul german REWE, își extinde prezența pe piață prin lansarea brandului BIPA, liderul rețelelor de drogherii din Austria. Această mișcare marchează începutul operațiunilor pentru introducerea BIPA în România, având în vedere succesul său pe plan internațional.

În Austria, BIPA se remarcă printr-o rețea extinsă de peste 500 de magazine și un portofoliu vast de aproximativ 15.000 de produse, care acoperă o gamă variată de nevoi.

Printre articolele sale se numără și mărci proprii bine cunoscute, precum BI CARE, BI COMFORT, BI HOME, BI KIDS, BI LIFE, BI STYLED, bi good, BABYWELL și LOOK BY BIPA, fiecare având ca scop să aducă un plus de confort și calitate în viața clienților.

BIPA, concurent direct pentru DM

Fondată în anii ’80 ca parte a rețelei Billa, BIPA a fost preluată de REWE în 1996 și, de atunci, a devenit un jucător major în industria drogheriilor din Europa. În Croația, unde a intrat în 2007, compania a crescut rapid, ajungând să opereze 139 de magazine și să aibă aproximativ 860 de angajați.

BIPA va intra pe piața din România, unde va concura direct cu dm drogerie markt, un retailer german consacrat, specializat în produse de îngrijire personală și cosmetice, care este prezent local de 17 ani.

Această extindere adaugă un nou competitor pe piața drogheriilor din România, unde ambele branduri se vor confrunta pentru a atrage consumatorii cu oferte diversificate și prețuri atractive.

Având o bază de peste 3 milioane de clienți anual și o echipă de 4.400 de angajați la nivel internațional, BIPA își dorește să impună un nou etalon în sectorul drogheriilor, scrie