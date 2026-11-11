Un nou look pentru Kimi Antonelli! Cum l-a șocat campionul mondial din Formula 1 pe șeful echipei sale

ADVERTISEMENT

, ca urmare a succesului obținut la constructori de Mercedes. Gruparea germano-britanică a realizat dubla în sezonul 2026: titlul la piloți și cel la echipe. La câteva zile după stabilirea acestei performanțe, toți membrii echipei și-au dat întâlnire la fabrica din Brackley, Marea Britanie, pentru a continua petrecerea. Spre surprinderea tuturor, Antonelli a arătat diferit la nivelul capului său.

Kimi Antonelli s-a vopsit în cap! Șoc și groază pentru Toto Wolff

La întoarcerea din Brazilia, după Grand Prix-ul disputat la São Paulo, piloții echipei Mercedes și-au făcut apariția la uzina principală a echipei, cea din Brackley. Atât Kimi Antonelli, cât și George Russell, au fost acompaniați de șeful lor, Toto Wolff.

ADVERTISEMENT

În centrul atenției s-a aflat pilotul italian, care a ales să-și surprindă colegii într-o notă comică. Antonelli s-a vopsit în cap, în culorile drapelului Italiei – verde, alb și roșu. Reacția lui Toto Wolff a fost una savuroasă. Austriacul a glumit pe seama acestei schimbări, întrebându-l pe Kimi: „Te plătesc pentru asta?” Chiar și fanii s-au amuzat pe rețelele de socializare.

„Kimi se comportă ca un copil care tocmai a terminat examenele și a intrat în vacanță”, a scris o urmăritoare pe Instagram. „Toto arată exact ca un părinte tipic atunci când copilul lui își vopsește părul”, a fost reacția unui alt fan. Pilotul „Săgeților Argintii” a devenit, în cadrul Marelui Premiu al Mexicului, primul campion mondial al Italiei după 73 de ani de pauză.

ADVERTISEMENT

Antonelli, comparat cu Senna

Kimi Antonelli rămâne cu gândul la Italia, țara sa de origine, după cele două succese categorice din 2026. Chiar dacă nu a reușit să urce pe podium în Brazilia, , puștiul-minune al sporturilor motorizate a contribuit la parcurgerea unui sezon de excepție pentru echipa sa.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

După ce și-a etalat noua frizură în fața echipei sale, Antonelli a fost comparat, în social media, cu personajul Guido, din faimosul film animat Cars. Italian la rândul său, Guido era mare fan Ferrari, însă de această dată, se pare că a trecut într-o altă tabără.

ADVERTISEMENT

Toto Wolff, ajuns la cel de-al nouălea titlu ca șef de echipă, a încercat să-i ia presiunea de pe umeri tânărului Kimi Antonelli. Cel mai tânăr campion din istorie a fost deja comparat cu Ayrton Senna, grație afinității sale cu legendarul pilot.

„Consider că stabilirea unor astfel de standarde pentru un pilot de 20 de ani înseamnă o presiune foarte mare. Tocmai de aceea nu vreau să-l compar cu nimeni în această etapă. El este Kimi, iar Senna a fost Senna. Dar e înduioșător să vezi cum familia Senna îl primește în mijlocul ei.

ADVERTISEMENT

Ei spun că e pentru prima dată când pare să existe un al doilea ‘Senninha’. E prima dată când poți afirma: ‘Bun, seamănă puțin cu el.’ Dar, în această etapă, el este poate un ‘Senninha’, nu încă un ‘Senna’. Așa că lăsați-l pe ‘Senninha’ să evolueze și să devină un nou ‘Senna’”, a declarat șeful celor de la Mercedes, citat de .