Sport

Un nou look pentru Kimi Antonelli! Cum l-a șocat campionul mondial din Formula 1 pe șeful echipei sale

Ciprian Necula
11.11.2026 | 22:49
Un nou look pentru Kimi Antonelli Cum la socat campionul mondial din Formula 1 pe seful echipei sale
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Schimbare de look pentru Kimi Antonelli. Campionul mondial al Formulei 1 a ales să-și surprindă colegii cu o frizură nouă! Foto: Hepta
Kimi Antonelli a ales să facă ceva nebunesc, după ce a devenit campion și la echipe, alături de Mercedes. Colegii săi de la fabrică au fost cât pe ce să nu-l recunoască pe tânărul pilot, la întâlnirea de după Grand Prix-ul Braziliei.
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Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei s-a încheiat într-o notă de sărbătoare, ca urmare a succesului obținut la constructori de Mercedes. Gruparea germano-britanică a realizat dubla în sezonul 2026: titlul la piloți și cel la echipe. La câteva zile după stabilirea acestei performanțe, toți membrii echipei și-au dat întâlnire la fabrica din Brackley, Marea Britanie, pentru a continua petrecerea. Spre surprinderea tuturor, Antonelli a arătat diferit la nivelul capului său.

Kimi Antonelli s-a vopsit în cap! Șoc și groază pentru Toto Wolff

La întoarcerea din Brazilia, după Grand Prix-ul disputat la São Paulo, piloții echipei Mercedes și-au făcut apariția la uzina principală a echipei, cea din Brackley. Atât Kimi Antonelli, cât și George Russell, au fost acompaniați de șeful lor, Toto Wolff.

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În centrul atenției s-a aflat pilotul italian, care a ales să-și surprindă colegii într-o notă comică. Antonelli s-a vopsit în cap, în culorile drapelului Italiei – verde, alb și roșu. Reacția lui Toto Wolff a fost una savuroasă. Austriacul a glumit pe seama acestei schimbări, întrebându-l pe Kimi: „Te plătesc pentru asta?” Chiar și fanii s-au amuzat pe rețelele de socializare.

„Kimi se comportă ca un copil care tocmai a terminat examenele și a intrat în vacanță”, a scris o urmăritoare pe Instagram. „Toto arată exact ca un părinte tipic atunci când copilul lui își vopsește părul”, a fost reacția unui alt fan. Pilotul „Săgeților Argintii” a devenit, în cadrul Marelui Premiu al Mexicului, primul campion mondial al Italiei după 73 de ani de pauză.

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Antonelli, comparat cu Senna

Kimi Antonelli rămâne cu gândul la Italia, țara sa de origine, după cele două succese categorice din 2026. Chiar dacă nu a reușit să urce pe podium în Brazilia, unde i-a adus un omagiu pe cască idolului său, puștiul-minune al sporturilor motorizate a contribuit la parcurgerea unui sezon de excepție pentru echipa sa.

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După ce și-a etalat noua frizură în fața echipei sale, Antonelli a fost comparat, în social media, cu personajul Guido, din faimosul film animat Cars. Italian la rândul său, Guido era mare fan Ferrari, însă de această dată, se pare că a trecut într-o altă tabără.

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Toto Wolff, ajuns la cel de-al nouălea titlu ca șef de echipă, a încercat să-i ia presiunea de pe umeri tânărului Kimi Antonelli. Cel mai tânăr campion din istorie a fost deja comparat cu Ayrton Senna, grație afinității sale cu legendarul pilot.

Consider că stabilirea unor astfel de standarde pentru un pilot de 20 de ani înseamnă o presiune foarte mare. Tocmai de aceea nu vreau să-l compar cu nimeni în această etapă. El este Kimi, iar Senna a fost Senna. Dar e înduioșător să vezi cum familia Senna îl primește în mijlocul ei.

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Ei spun că e pentru prima dată când pare să existe un al doilea ‘Senninha’. E prima dată când poți afirma: ‘Bun, seamănă puțin cu el.’ Dar, în această etapă, el este poate un ‘Senninha’, nu încă un ‘Senna’. Așa că lăsați-l pe ‘Senninha’ să evolueze și să devină un nou ‘Senna’”, a declarat șeful celor de la Mercedes, citat de Motorsport.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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