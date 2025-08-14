Un nou partener pentru Dan Șucu! Cu cine a bătut palma patronul de la Rapid și Genoa

Sport

Dan Șucu, omul de afaceri român care deține acțiunile majoritate de la Rapid și Genoa, a ajuns la o înțelegere cu un partener important.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 09:00
Dan Șucu a dat o nouă lovitură de imagine la Genoa. Clubul omului de afaceri din România a ajuns la un acord pentru un parteneriat cu una dintre cele mai cunoscute firme producătoare de bere din Europa.

Genoa are un nou sponsor! Despre ce e vorba

În ultima perioadă, Grifonii au semnat tot mai multe parteneriate cu diverși sponsori. Genoa atrage colaborări importante, fiind cel mai vechi club din Italia. Acum, pe tricourile de joc va apărea și sigla celor de la „Ceres Brewery”.

Colaborarea este însoțită și de un mesaj special în mediul online din partea companiei: „Vă așteptăm alături de Fuoriclasse ai tribunei Grifonului, să cântăm și să ciocnim pahare din primul până în ultimul minut”.

Fanii echipei din Serie A vor putea vedea noul echipament, care va avea imprimat logoul firmei producătoare de bere, chiar cu ocazia sărbătorii naționale Ferragosto, atunci când Genoa va juca pe teren propriu, în Cupa Italiei, cu L.R. Vicenza.

Nicolae Stanciu, îndrăgostit de Genoa lui Dan Șucu

Tot în meciul din Cupa Italiei și-ar putea face și Nicolae Stanciu debutul oficial la Genoa. Fotbalistul român a semnat în această vară cu echipa patronată de Dan Șucu și s-a îndrăgostit rapid de club. El a acordat un interviu pentru FRF, în care a vorbit despre primele sale săptămâni în Peninsulă.

„Sunt bine, perioada de cantonament s-a terminat și acum așteptăm, mai avem un meci amical și săptămâna viitoare o să înceapă meciurile. Am decis singur, adică a fost decizia mea, bineînțeles m-am sfătuit cu soția, dar mi-am dorit foarte mult să ajung aici.

Mi-am dorit, după cariera pe care am avut-o sau locurile în care am jucat, am zis că e momentul potrivit să fac acest pas și chiar am refuzat orice alte discuții cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici”, a declarat Nicolae Stanciu.

