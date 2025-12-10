ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un nou director de scouting! Portughezul Hugo Pina, fost scouter la Estoril Praia timp de cinci ani, se alătură lui Filipe Coelho și echipei alb-albastre cu misiunea de a descoperi și promova viitoarele talente ale Științei.

Un portughez cu experiență a preluat funcția de director de scouting la Universitatea Craiova

Hugo Pina a fost prezentat de către club chiar pe pagina de Facebook a clubului, iar fanii alb-albaștrii nu au ezitat să-i ureze „bun venit“.

ADVERTISEMENT

„Bun venit în familia Științei, Hugo Pina! Clubul Universitatea Craiova anunță numirea portughezului Hugo Pina în funcția de director de scouting. Acesta a lucrat vreme de 5 ani ca scouter pentru formația portugheză Estoril Praia. Îi urăm mult succes în noua sa misiune și cât mai multe reușite alături de familia alb-albastră!“, este comunicatul celor de la Universitatea Craiova.

Venirea acestuia a adus un val de entuziasm și încredere în dreptul suporterilor alb-albaștri. Aceștia l-au primit cu brațele deschise, dar și cu cerințe: „Sper să aducă un vârf care să dea goluri !!! Mult succes !“, a scris un suporter.

ADVERTISEMENT

De asemenea, un alt fan al Universității se așteaptă, deja, la transferuri în perioada următoare: „Poate vine cu doi-trei portughezi!“

ADVERTISEMENT

Cine este Hugo Pina, noul director de scouting al Universității Craiova

Hugo Pina s‑a născut pe 16 februarie 1984, la Lisabona, şi a început fotbalul în cadrul academiilor de juniori ale echipelor portugheze Belenenses şi Sporting CP. Pina are o experiență consistentă în fotbal, atât ca jucător, cât și ca scout. Ca fotbalist, a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv, cu un parcurs ce a însemnat 409 meciuri în carieră în cluburi din Portugalia și Spania.

După încheierea carierei de jucător, a găsit o nouă provocare în scouting, alăturându‑se în 2020 structurii de la Estoril Praia. Acolo, Pina a făcut parte din echipa responsabilă cu analiza și identificarea de jucători tineri – un proiect care a dat roade în timp scurt. Mai exact, echipele de tineret U23, construite sub coordonarea sa, au obținut titluri naționale.

ADVERTISEMENT

Într‑o declaraţie după despărţirea de Estoril, el a evocat cu emoţie acei ani: „Au fost cinci sezoane incredibile, pline de momente pe care le voi păstra toată viața. Am avut privilegiul de a câștiga un campionat în a doua ligă, 3 titluri la Under‑23, de a lucra cot la cot cu oameni speciali și echipe tehnice diferite și de a descoperi și urmări dezvoltarea multor talente care azi strălucesc în fotbalul profesionist”, a spus Pino, pentru .

Noul staff de la Universitatea Craiova, prezentat în lux de amănunte

, și de Markus Berger (antrenor secund), Bruno Romao (antrenor secund) și Ricardo Vasconcelos (analist video), Daniel Tudor (antrenor portari), Cătălin Tudor (preparator fizic).

Bruno Romao (41 de ani), cel care va avea funcția de antrenor secund la Universitatea Craiova, nu a mai antrenat din august 2024. În ultima perioadă a fost analist TV la A BOLA. Bruno Romao a pregătit în ultimii ani echipele IFK Mariehamn din Finlanda și Pharco din Egipt. Ultima aventură pe bancă datează de mai bine de un an, din august 2024, când a plecat de la IFK Mariehamn.

Ca antrenor secund, a avut experiențe la Busan Park (Coreea de Sud), Pharco, Olhanense, naționala Capului Verde și Al Hilal (Arabia Saudită), pe lângă perioadele petrecute la academiile de tineret ale lui Sporting și în fotbalul feminin din cadrul Federației Portugheze de Fotbal.

Un fost antrenor al unei celebre academii de fotbal din Austria a ajuns în Bănie

Markus Berger (40 de ani) este un fost fundaș central și a avut o carieră destul de diversă: și-a început parcursul la Ried (Austria), după care a trecut pe la cluburi din Portugalia (Académica), Ucraina (Chornomorets), Norvegia (Start), Rusia (Ural), dar și alte echipe din Europa. În total, a adunat peste 300 de meciuri în cariera sa de fotbalist. De asemenea, a fost parte din naționala de tineret a Austriei — 34 de selecții la U21.

După retragerea din fotbal (în jurul anului 2020), Berger a schimbat fața terenului: a început ca secund la SAK 1914, un club austriac, iar apoi a lucrat la nivel de academie: U18 la SV Seekirchen, ca „individual coach” la AKA Vorarlberg. Markus a venit la Universitatea Craiova de la celebra academie a lui RB Salzburg, una din cele mai puternice din Europa, unde a fost antrenor la U12. Conform Transfermarkt, deține licență UEFA A.

Universitatea Craiova are un analist video cu licență UEFA A

Originar din Portugalia și format academic la Universidade do Porto, Ricardo Vasconcelos va fi noul analist video al Universității Craiova. El face parte din noul val de profesioniști care combină pregătirea teoretică solidă cu tehnologia și analiza detaliată a fazelor de joc. Deține licență UEFA A (n.r. este a doua cea mai importantă calificare de antrenor oferită de UEFA și reprezintă un nivel avansat de pregătire în antrenorat), lucru mai puțin obișnuit pentru cineva care activează ca analist.

Cariera sa cuprinde colaborări cu nume importante din fotbalul portughez. A lucrat alături de Pedro Moreira (n.r. fost secund al lui Paulo Fonseca) la cluburi precum Nacional Madeira, União Torreense și Casa Pia. Experiența internațională a căpătat contur odată cu rolul de „assistant manager” la Pakhtakor Tashkent, campioana Uzbekistanului, unde a activat până în 2025.

Vasconcelos va avea datoria la Universitatea Craiova de a analiza meciurile, de a decupa secvențe decisive, a identifica vulnerabilități în jocul adversarilor și a oferi staff-ului tehnic date precise pentru pregătirea fiecărei partide.