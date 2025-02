Un nou post TV intră în grila de programe Orange. Va difuza seriale foarte apreciate

Abonații Orange vor avea un nou post TV în grila lor de programe. Se vor difuza seriale foarte apreciate în viitorul apropiat. Vești importante pentru abonații companiei de telecomunicații.

Noul post TV care intră în grila de programe Orange și va difuza seriale îndrăgite

Începând din februarie, BBC First, canalul premium de dramă britanică, își extinde prezența la noi în țară și intră în pachetul de bază al Orange România.

se alătură în pachetele DVB-C, IPTV şi OTT ale companiei de telecomunicații din România.

Postul TV va difuza seriale îndrăgite, cum ar fi “Silent Witness” (Martorul tăcut), sezonul 27, o dramă polițistă multi-premiată. Producția se întoarce pe micile ecrane cu cinci noi povești pentru echipa de criminaliști.

În fiecare episod, nedicul legist dr. Nikki Alexander și expertul Jack Hodgson investighează un nou caz și ajută poliția să rezolve unele dintre cele mai dificile cazuri. Noile episoade sunt difuzate în fiecare duminică, de la 21:00.

De asemenea, în următoarele săptămâni, și pe BBC First. Unul dintre acestea este “Beyond Paradise” (Dincolo de Paradis), care e un spin-off al serialului “Death in Paradise” (Moarte în paradis”).

“Suntem încântaţi să extindem parteneriatul cu Orange România şi să adăugăm BBC First în portofoliul existent. Colaborarea de până acum a fost o experienţă extraordinară şi aşteptăm cu nerăbdare următorii paşi împreună.

În plus, BBC First se alătură ofertei Orange România şi aduce poveşti emoţionante şi surprinzătoare, apreciate de critici şi îndrăgite de public”, a declarat Bartosz Witak, SVP şi Director General CEE & MENAT la BBC Studios, potrivit .

Ce alte producții vor putea fi vizionate

“Guilt” (Vinovăție) este un thriller cu accente de umor și va putea fi urmărit la BBC First. Main mult, “True Love” (Adevărata Dragoste) este un alt titlu disponibil pe noul post. Aceasta din urmă este o dramă realizată de către echipa serialului “The End of the F***king World”.

“La Orange, clienţii sunt întotdeauna pe primul loc. Le ascultăm nevoile şi dorinţele şi ne bucurăm să extindem parteneriatul cu BBC Studios şi să adăugăm BBC First în pachetul de bază.

Reţelele noastre fixe şi mobile oferă cele mai rapide viteze de internet din România, iar infrastructura noastră de fibră optică de ultimă generaţie susţine atât serviciile de internet, cât şi cele TV.

Acest lucru ne permite să diversificăm constant portofoliul de canale şi să oferim conţinut de calitate pentru întreaga familie.

Parteneriatul cu BBC Studios aduce clienţilor acces la producţii apreciate şi o experienţă de divertisment diversificată”, a transmis Antoine Drevon, Consumer Director Orange România.

BBC First este un canal deja disponibil prin Orange România și este complet localizat, cu subtitrări în limba română.