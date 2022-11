Un nou post TV se lansează în România. Va difuza seriale

Un nou se lansează în România. Va difuza seriale și va fi disponibil pentru toți abonații DIGI. Face parte din pachetul de bază ceea ce înseamnă că nu se percepe un cost suplimentar din acest punct de vedere.

Un nou canal de televiziune va fi lansat în țara noastră. Ce producții pot urmări românii

BBC Studios a anunțat în cursul zilei de miercuri, 23 noiembrie 2022, că va lansa un nou post de televiziune în România. Conform , este vorba de BBC First, care difuzează numai seriale și producții de origine britanică.

Printre peliculele pe care le pot urmări românii se numără: Time, The Pursuit of Love, Ragdoll sau This is Going to Hurt. Reprezentanții canalului promit personaje interpretate de actori de renume internațional.

Mai mult decât atât, serialele poartă semnătura unor creatori premiaţi la nivel mondial. Lansarea vine la pachet cu comedia romantică The Pursuit of Love, care se difuzează încă din prima zi a postului pe piața românească.

Așadar, începând cu data de 23 noiembrie, de la ora 21:30, telespectatorii îi pot urmări pe actorii Lily James (Linda), Emily Beecham (Fanny), Dominic West și Andrew Scott. Este vorba de un serial adaptat și regizat de Emily Mortimer.

Producția de pe BBC First spune povestea a două verișoare din anii 1920. Linda Radlett și Fanny Log sfidează așteptările tuturor pentru că se aruncă cu capul înainte în fiecare experiență care le iese în cale, în special legat de iubire.

BBC First, serial în premieră în luna decembrie

BBC First aduce un alt în luna decembrie, de această dată fiind vorba de o premieră. Chelsea Detective se lansează pe post în data de 12 decembrie, de la ora 21:30. Serialul contemporan își are acțiunea într-un cartier luxos din Londra.

De asemenea, în ultima lună din an românii pot urmări cel de-al 24-lea sezon din Silent Witness. Mai exact, producția va apărea pe 6 decembrie, începând cu 21:30. Acesta este cel mai longeviv serial poliţist din Marea Britanie aflat în prezent la TV.

Pelicula spune povestea doctorului Nikki Alexander, patolog criminalist, care împreună cu echipa sa are o misiune importantă. Emilia Fox, cea care îi dă viață personajului, vrea să afle adevărul din spatele crimelor şi morţilor accidentale ale „martorilor tăcuți” care ajung la morgă.