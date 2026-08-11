Sport

Un nou proiect în fotbalul românesc! Bogdan Lobonț și Toni Petrea au semnat la pachet: „Poate vă întrebați ce caut eu aici”

Primăria Sectorului 2 din București a pus bazele unui nou club sportiv! Bogdan Lobonț, Toni Petrea și Tibi Bălan se numără printre numele importante care deja s-au alăturat proiectului
Ciprian Păvăleanu
11.08.2026 | 19:19
Un nou proiect in fotbalul romanesc Bogdan Lobont si Toni Petrea au semnat la pachet Poate va intrebati ce caut eu aici
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Toni Petrea și Bogdan Lobonț s-au alăturat la pachet unui nou proiect. Foto: Colaj FANATIK
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Un nou club sportiv a luat naștere în Sectorul 2 din București. CS Oxigen va avea secții de fotbal, baschet, tenis de masă, șah, atletism și box. Pentru „sportul rege”, primarul a adus nume importante pentru a ajuta la dezvoltarea proiectului.

Bogdan Lobonț și Toni Petrea se alătură clubului CS Oxigen

Printre foștii fotbaliști care s-au alăturat acestui proiect se numără Toni Petrea, Bogdan Lobonț, Tibi Bălan, dar și alții. „Pisică” va ocupa funcția de consultant tehnic al Academiei CS Oxigen, Toni Petrea, fostul antrenor al FCSB, va fi coordonatorul acestei academii, iar Tibi Bălan va fi antrenorul echipei de tineret.

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Echipa de seniori va fi antrenată de Alin Chiță, în timp ce coordonatorul centrului de copii și juniori va fi Cristi Cîmpeanu. Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, vrea să scoată o generație de adevărați fotbaliști prin acest proiect, având în vedere că populația zonei este aceeași cu cea a Islandei, care a reușit în 2014 să ajungă în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Baza în care clubul va activa este cea în care și-au desfășurat activitatea Juventus București și Academia Daco-Getica.

„Această bază a revenit Primăriei Sectorului 2 după mulți ani în care a fost a Juventus București și Academiei Daco-Getica. Mi-am asumat o strategie, de a transforma Sectorul 2 în sectorul sportului. Sectorul 2 are o populație similară cu Islanda. De aici ne gândim ce putem face cu copiii noștri. La Oxigen facem educație și prevenție. Vrem să aducem copiii către sport pentru a-i feri de tentații și adicții. Am preluat Academia Daco-Getica, acum se va numi Oxigen București. Au făcut o treabă foarte bună aici, acum noi vrem să extindem. Dacă nu era Daco-Getica, acum aici erau blocuri.

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Vom moderniza această bază și anul acesta vom ajunge la 900 de copii. Bugetul este un pachet de țigări pe cap de locuitor. 10-11 milioane de lei. Va fi o colaborare între Oxigen și CS Dinamo, am avut deja discuția asta. Nu veți vedea Oxigenul în Liga 1, proiectul nostru e de a aduce copiii către sport. Nu vom investi bani în sportul de mare performanță, dar dacă vom avea copii capabili să ajungă acolo, îi vom ajuta”, a declarar Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

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Ce a spus Bogdan Lobonț despre colaborarea cu CS Oxigen

Bogdan Lobonț a încercat de mai multe ori să treacă la meseria de antrenor, însă, din păcate, nu a avut mare succes până acum. Pentru moment, fostul portar a schimbat placa și încearcă și altfel de activități prin care să ajute fotbalul românesc: „Am făcut o trecere mai lină, mai lipsită de emoție, dar probabil vă întrebați ce caut eu aici. Îmi place să gândesc că oamenii nu se definesc prin ceea ce au făcut până acum, ci prin ceea ce fac. Am avut șansa să trăiesc în fotbalul de performanță foarte mult timp.

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Ceea ce mă interesează astăzi și pe ce mă contrez astăzi sunt oamenii, ideile și proiectele care se pot dezvolta împreună. Din discuțiile pe care le-am avut cu persoanele prezente, acesta este un proiect extrem de interesant. Tot ceea ce am învățat eu voi pune în slujba acestui proiect. Rolul meu este de consultant, de colaborator în ceea ce privește dezvoltarea și strategia acestui proiect”, a declarat Bogdan Lobonț.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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