Un nou protest în Piața Victoriei. Românii, în frunte cu Viorel Cataramă, nemulțumiți de prelungirea stării de alertă. Video

Un nou protest are loc, sâmbătă, în Piața Victoriei, la care participă în jur de 100 de oameni, aceștia solicitând renunţarea la prelungirea stării de alertă.

Un nou protest în Piața Victoriei. Românii, în frunte cu Viorel Cataramă

Sâmbătă, în jur de 100 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei, în semn de protest față de decizia autorităților de a prelungi starea de alertă. Printre protestatari se află şi Viorel Cataramă, care a explicat mișcarea de protest pe pagina sa de Facebook.

„Astazi in Piata Victoriei se naste MISCAREA PATRIOTILOR ROMANI, o forta care lupta pentru SUVERANITATEA Romaniei si care se bazeaza pe sprijinul patriotilor, a celor curajosi, dispusi chiar sa-si dea viata pentru binele patriei lor!

Condamnam cu fermitate suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale oamenilor, actiuni comise abuziv, constient si asumat prin incalcarea Constitutiei, de catre presedintele tarii si toate partidele parlamentare!”, a scris Viorel Cataramă pe rețeaua de socializare.

Omul de afaceri spune că a ieșit să protesteze întrucât măsurile impuse de autorități au lăsat foarte mulți români fără locuri de muncă și au pus în pericol sănătatea multor cetățeni.

Solicitările făcute de afacerist

Protest PSD în Piața Victoriei!!! Posted by Ieșiți în stradă dacă vă pasă on Saturday, June 13, 2020

„Milioane de concetateni au fost adusi in pragul nebuniei, al saraciei sau chiar al foametei, milioane de romani au fost considerati infractori si arestati la domiciliu fiind gasiti vinovati ca au peste 65 de ani.

S-a suprimat dreptul la viata (prin interzicerea accesului in spitale) a unor bolnavi a caror singura vina a fost ca nu s-au imbolnavit de Covid-19”, mai scrie afaceristul pe contul său de Facebook.

Cataramă cere Parchetului General demararea unei anchete cu privire la deciziiile autorităților din vremea epidemiei de coronavirus și spune că alte state au început deja să învestigheze decidenții din ultimele luni.

„Cerem cu fermitate Parchetului General sa demareze o ancheta si sa-i aduca in fata justitiei pe toti cei vinovati de moartea acestor oameni nevinovati! Tari europene, precum Franta, au demarat deja aceasta actiune.

Economia tarii a fost pusa la pamant, capitalul romanesc a fost distrus aproape in totalitate, somajul este in floare! Si asta, pentruca in fruntea tarii se afla oameni fricosi, lasi si corupti!

Intr-o perioada cu atatea sacrificii, bugetul tarii a fost devalizat prin achizitii la preturi umflate nejustificat si nenecesare”, mai spune Viorel Cataramă.

Omul de afaceri susține că din cauza măsurilor impuse de autorități nu mai sunt acum posibile majorările alocațiilor și pensiilor, promise oamenilor în urmă cu câteva luni.

Mai mult, Cataramă spune că noul coronavirus este „o alarmă falsă”.

„Trebuie sa constientizam ca datorita acestor abuzuri, pensiile si alocatiile pentru copii nu mai pot fi majorate, banii respectivi fiid folositi la cumpararea de masti, manusi si alte asemenea lucruri… Si toate acestea pentru ce?

Pentru un virus care exista, dar nu este nici pe departe asa de primejdios asa cum a fost prezentat; coronavirus este o alarma falsa, pericolul nu este mai mare decat nivelul considerat normal in cazul epidemiilor in general. Si asta o spune o agentie guvernamentala din Germania si o confirma realitatea!”, mai precizează Viorel Cataramă.