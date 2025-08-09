News

Un nou război nuclear amenință omenirea. Experții trag cel mai dur semnal de alarmă din ultimii 80 de ani: aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri

La 80 de ani de la Hiroshima, experții avertizează că omenirea este mai aproape ca niciodată de un război nuclear: aproape 100 de oameni ar putea muri.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 14:30
Un nou razboi nuclear ameninta omenirea Expertii trag cel mai dur semnal de alarma din ultimii 80 de ani aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri
„Un nou război mondial bate la ușă” Experții trag un semnal puternic de alarmă. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, CNN

La 80 de ani de la primul atac nuclear din istorie, lumea se confruntă cu cea mai mare amenințare atomică din ultimele decenii. Tensiunile dintre marile puteri și modernizarea accelerată a arsenalelor nucleare au adus omenirea într-un punct critic, avertizează experții.

ADVERTISEMENT

Omenirea, în pericol. Un nou război nuclear „bate la ușă”

Peste 110.000 de oameni au murit pe loc în urma bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki din 1945, iar alte sute de mii și-au pierdut viața ulterior din cauza radiațiilor. Astăzi, arsenalul nuclear mondial numără peste 12.000 de focoase, multe de zeci de ori mai puternice decât cele folosite în al Doilea Război Mondial.

Hans Kristensen, cercetător la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, a declarat că se observă o creștere îngrijorătoare a stocurilor nucleare și o înăsprire a discursurilor statelor. SUA și Rusia dețin împreună 90% din armele nucleare ale lumii.

ADVERTISEMENT

De asemenea, și puterile mai mici, cum ar fi China, India sau Coreea de Nord, își măresc rapid arsenalele, conform CNN. În ultimele luni, amenințările nucleare au venit inclusiv pe fondul războiului din Ucraina, în disputele dintre Moscova și Washington.

Marile puteri ale lumii își îmbunătățesc armele nucleare

În același timp, SUA au lovit instalații nucleare iraniene cu bombe convenționale, iar India și Pakistan au avut o nouă escaladare militară pe tema Kashmirului. Experții atrag atenția că o singură bombă nucleară modernă, detonată deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Potrivit unei simulări a Universității Princeton, peste 91 de milioane de oameni ar putea fi uciși sau răniți în doar trei ore de la un atac nuclear. La ceremonia de la Nagasaki, primarul Shiro Suzuki le-a cerut liderilor lumii să respecte din nou principiile Cartei ONU și să găsească, cât mai repede, o soluție reală pentru eliminarea armelor nucleare. „Aceasta este o criză a supraviețuirii umane care ne afectează pe fiecare dintre noi”, a spus acesta, în fața a peste 2.700 de participanți și a reprezentanților din 95 de țări.

ADVERTISEMENT
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
Digisport.ro
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”

Chiar și statele care nu recunosc oficial că dețin arme nucleare, precum Israelul, au fost prezente la eveniment. Între timp, Rusia, deținătoarea celui mai mare stoc nuclear din lume, și-a trimis propriii reprezentanți la ceremonie.

ADVERTISEMENT
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat...
Fanatik
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
Între intoxicare și fapte. Ce spune un expert de top despre reforma Pilonului...
Fanatik
Între intoxicare și fapte. Ce spune un expert de top despre reforma Pilonului II de pensii. „Nicio țară europeană nu plătește toată suma la pensionare”
Accident aviatic cumplit la Arad: doi bărbați au murit după prăbușirea unui avion...
Fanatik
Accident aviatic cumplit la Arad: doi bărbați au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în curtea unei fabrici. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a...
iamsport.ro
Apariție șocantă a lui Gigi Becali, pe șantierul din Pipera. Patronul FCSB a venit cu Rollsul, la bustul gol
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!