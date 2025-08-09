Un nou război nuclear amenință omenirea. Experții trag cel mai dur semnal de alarmă din ultimii 80 de ani: aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri

La 80 de ani de la primul atac nuclear din istorie, lumea se confruntă cu cea mai mare amenințare atomică din ultimele decenii. Tensiunile dintre marile puteri și modernizarea accelerată a arsenalelor nucleare au adus omenirea într-un punct critic, avertizează experții.

ADVERTISEMENT

Omenirea, în pericol. Un nou război nuclear „bate la ușă”

Peste 110.000 de oameni au murit pe loc în urma bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki din 1945, iar alte sute de mii și-au pierdut viața ulterior din cauza radiațiilor. Astăzi, arsenalul nuclear mondial numără peste 12.000 de focoase, multe de zeci de ori mai puternice decât cele folosite în al Doilea Război Mondial.

Hans Kristensen, cercetător la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, a declarat că se observă o creștere și o înăsprire a discursurilor statelor. SUA și Rusia dețin împreună 90% din armele nucleare ale lumii.

ADVERTISEMENT

De asemenea, și puterile mai mici, cum ar fi China, India sau Coreea de Nord, își măresc rapid arsenalele, . În ultimele luni, amenințările nucleare au venit inclusiv pe fondul războiului din Ucraina, în disputele dintre Moscova și Washington.

Marile puteri ale lumii își îmbunătățesc armele nucleare

În același timp, SUA au lovit instalații nucleare iraniene cu bombe convenționale, iar India și Pakistan au avut o nouă escaladare militară pe tema Kashmirului. Experții atrag atenția că modernă, detonată deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni.

ADVERTISEMENT

Potrivit unei simulări a Universității Princeton, peste 91 de milioane de oameni ar putea fi uciși sau răniți în doar trei ore de la un atac nuclear. La ceremonia de la Nagasaki, primarul Shiro Suzuki le-a cerut liderilor lumii să respecte din nou principiile Cartei ONU și să găsească, cât mai repede, o soluție reală pentru eliminarea armelor nucleare. „Aceasta este o criză a supraviețuirii umane care ne afectează pe fiecare dintre noi”, a spus acesta, în fața a peste 2.700 de participanți și a reprezentanților din 95 de țări.

ADVERTISEMENT

Chiar și statele care nu recunosc oficial că dețin arme nucleare, precum Israelul, au fost prezente la eveniment. Între timp, Rusia, deținătoarea celui mai mare stoc nuclear din lume, și-a trimis propriii reprezentanți la ceremonie.