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Un nou război U Craiova – U Cluj, înainte de Supercupa României: “O lipsa de fair play! Domnul Rotaru se alintă”

Radu Constantea i-a răspuns lui Mihai Rotaru. Ce a spus președintele lui U Cluj înaintea SuperCupei României contra Universității Craiova.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 21:34
Un nou razboi U Craiova U Cluj inainte de Supercupa Romaniei O lipsa de fair play Domnul Rotaru se alinta
EXCLUSIV FANATIK
Radu Constantea i-a răspuns lui Mihai Rotaru. Ce a spus președintele lui U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Conducerea Universității Cluj a ieșit la atac după ce s-a terminat „războiul” cu Universitatea Craiova. O nouă luptă pornește acum înaintea Supercupei României. Ce răspuns i-a dat Radu Constantea lui Mihai Rotaru după meciul care a decis titlul în ultimul sezon din SuperLiga.

Concluziile lui Radu Constantea despre sezonul lui U Cluj

U Cluj a încheiat sezonul fără niciun trofeu, dar s-a clasat în campionat pe locul 2 și a jucat și în finala Cupei. Ardelenii vor participa în preliminariile Europa League, după ce anul trecut au reprezentat România în preliminariile Conference League. Președintele Radu Constantea a mărturisit că este mândru de realizările echipei sale în stagiunea recent încheiată.

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„Este o dezamăgire, dar a trecut. A fost un sezon foarte bun pentru noi. Suntem vicecampioni, am jucat final de Cupă. Putem fi mulțumiți din această perspectivă. Avem a doua participare consecutivă într-o cupă europeană, ceea ce este o premieră pentru U Cluj. Încercăm să vedem partea plină a paharului, decât pe cea goală”, a spus inițial Radu Constantea.

Radu Constantea i-a răspuns lui Mihai Rotaru

Ulterior, Radu Constantea a reamintit de duelul decisiv avut cu Universitatea Craiova și i-a răspuns lui Mihai Rotaru, cel care a acordat un interviu eveniment în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat ce strategie a pus la cale pentru a intimida U Cluj. „Ne-a deranjat doar acea poveste legată de Gertmonas. Domnul Rotaru se alinta… Nu a fost nicio strategie. Am aflat ulterior de abordarea celor de la Craiova. Decizia de a nu-l trimite titular în meciul decisiv la Craiova a fost luată de staff-ul tehnic, bazându-se mai mult pe regula U21.

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A fost o lipsă de fair-play din punctul nostru de vedere. Suntem în fotbal și trebuie să ne obișnuim cu unele abordări… Iar legat de povestea cu trofeul prezentat, nu cred că a avut vreun impact. Craiova a fost mai bună la meciul decisiv, au meritat titlul. Au avut echipă puternică, dubluri pe posturi…”, a mai spus Radu Constantea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Un nou război U Craiova - U Cluj, înainte de Supercupa României

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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