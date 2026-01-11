Un nou record pentru Bayern Munchen! L-a demolat pe portarul lui Wolfsburg din doar 10 șuturi. Video

ADVERTISEMENT

Scorul începutului de an vine din Bundesliga. Bayern München a demolat-o pe Wolfsburg. Bavarezii s-au impus cu 8-1 pe Allianz Arena, deși la pauză scorul era doar 2-1 în favoarea echipei lui Kompany. Partea secundă a fost una de coșmar pentru gruparea de pe Volkswagen Arena.

Bayern Munchen, fără milă! Bavarezii i-au dat 8 goluri lui Wolfsburg!

Încă din minutul 5, meciul se anunța unul nefast pentru Wolfsburg. Fischer și-a trimis mingea în propria poartă, însă colegul său Pejčinović a reușit să restabilească egalitatea în minutul 13. Totuși, Luis Díaz, extrema celor de la Bayern, a dus scorul la 2-1 până la finalul primei reprize.

A urmat apoi un adevărat coșmar pentru Wolfsburg. Bayern a marcat pe bandă rulantă în repriza a doua, iar la final tabela arăta 8-1 în favoarea bavarezilor. Rând pe rând, Olise, Guerreiro, Kane și Goretzka au punctat o dată sau de mai multe ori.

Bayern e de neoprit. Statistica uluitoare din meciul cu Wolfsburg

Este victoria la cea mai mare diferență de scor obținută de Bayern München în acest sezon de . Bavarezii sunt pe primul loc și au un golaveraj uluitor. Echipa lui Kompany a înscris în cele 16 meciuri jucate de 63 de ori și a primit doar 12 goluri. Mai mult, în duelul cu Wolfsburg, echipa de pe Allianz Arena a trimis doar 10 șuturi pe poartă!

În schimb, Wolfsburg are parte de un sezon de coșmar. Este abia pe locul 14 în clasament și ar putea coborî și mai mult la finalul acestei runde. Echipa de pe Volkswagen Arena riscă să ajungă pe un loc retrogradabil dacă situația nu se va schimba în următoarele săptămâni.

Kane, Olise și Diaz au făcut show pe Allianz Arena

Olise a fost unul dintre remarcații serii. Atacantul celor de la Bayern München a înscris un gol superb cu interiorul, iar fanii fotbalului îl compară deja cu fostul mare jucător Arjen Robben, cel care ani la rând a strălucit pe Allianz Arena.

🚨🚨| GOAL: OLISE WITH A BRACE!!! Bayern Munich 7-1 Wolfsburg — Goals Side (@goalsside)

Și Harry Kane a marcat superb. al celor de la Bayern l-a învins pe portarul advers cu un șut care a lovit și bara transversală. De altfel, Kane, Díaz și Olise ocupă primele trei locuri în clasamentul golgheterilor din Bundesliga.

