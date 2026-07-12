Un nou record pentru Lionel Messi. Este primul din istoria Campionatului Mondial cu 10

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Pare că Lionel Messi (39 de ani) nu poate păși pe teren la Campionatul Mondial fără să mai doboare un record sau să atingă borne la care alți fotbaliști nici nu se pot gândi. În meciul Argentina – Elveția, sud-americanul i-a pasat decisiv lui Alexis Mac Allister, ajungând astfel la al zecelea assist la turneul final, bornă pe care niciun fotbalist nu a atins-o vreodată.

Lionel Messi, primul fotbalist cu zece pase decisive la Campionatul Mondial

Messi nu deține doar recordul pentru goluri marcate la Campionatul Mondial, ci și pe cel al assisturilor. După ce a devenit primul fotbalist ce atinge pragul de 20 de goluri, argentinianul este și primul fotbalist ce ajunge la zece pase decisive la turneul final.

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Pe lângă numărul impresionant de pase decisive, un aspect extrem de interesant este acela că niciodată nu a pasat decisiv de două ori pentru același jucător, iar assisturile sale au avut la capătul lor, de fiecare dată, destinatari diferiți. Hernan Crespo, Carlos Tevez, Angel Di Maria, Gabriel Mercado, Sergio Aguero, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Gonzalo Montiel și Alexis Mac Allister sunt cei zece fotbaliști argentinieni care au înscris la Campionatul Mondial din pasele lui Lionel Messi.

Cel puțin o pasă decisivă la fiecare dintre cele șase turnee finale la care a participat

O altă statistică importantă a lui Leo Messi este aceea că el a reușit să ofere cel puțin o pasă decisivă la fiecare turneu final de Campionat Mondial la care a participat, mai exact la șase ediții diferite. Messi este maestrul paselor decisive.

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El a dat câte un assist la edițiile din 2006, 2010 și 2014, două în 2018, trei în 2022, când Argentina a și câștigat trofeul, iar la actualul Campionat Mondial a bifat deja două pase decisive. Astfel, cu cele două assisturi de la această ediție, care în acest moment a rămas pe locul al doilea în clasamentul pasatorilor, cu 8 assisturi.

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