Un nou record stabilit la o licitație. Suma colosală primită pe un tricou purtat de Michael Jordan

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Un tricou purtat în timpul unui meci istoric de către Michael Jordan stabilește un nou record din punct de vedere financiar. Iată care este, în realitate, suma colosală primită pentru obiectul vestimentar de colecție.

Suma record primită pe un tricou purtat de Michael Jordan

Michael Jordan (63 ani), recunoscut drept cel mai mare jucător de baschet al tuturor timpurilor, este un nume care continuă să scrie istorie. S-a retras din activitate de multă vreme, dar rămâne un exemplu demn de urmat, deși pentru că are o genă competitivă chiar și cu soția sa, Yvette Prieto.

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De-a lungul carierei sale a demonstrat că este extrem de ambițios, având un . A făcut ca celebrul său tricou cu numărul 23 să fie nemuritor. Unul dintre obiectele sale vestimentare a fost recent scos la licitație. Acesta a marcat un nou record pentru fostul jucător american, care este unul dintre cei mai căutați în rândul colecționarilor.

Astfel, unul dintre tricourile pe care le-a îmbrăcat a fost vândut cu o sumă colosală. E vorba de cel pe care l-a purtat în finala NBA din 1998, din meciul 3 desfășurat între Chicago Bulls și Utah Jazz. Prin urmare, are o valoare simbolică uriașă pentru că face parte din ultimul sezon în care fostul sportiv a cucerit titlul NBA.

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Obiectul de colecție care face parte din celebrul sezon ”The Last Dance” a fost scos la licitație de antreprenorul Ryan Gough. A ajuns la casa de licitații Joopiter, fondată de Pharrell Williams. Tricoul purtat de Michael Jordan a fost achiziționat de un împătimit al baschetului. A plătit 12,26 milioane de dolari. Estimarea inițială era cuprinsă între 10 și 15 milioane de dolari.

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”Cele mai importante artefacte sportive”

„Puţine obiecte din istoria sportului întruchipează măreţia atât de complet precum tricoul lui Michael Jordan din meciul 3 al finalei NBA din 1998. A fost purtat în timpul Ultimului Dans – ultima cursă de campionat a celui mai mare jucător de baschet din toate timpurile.

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Acesta marchează punctul culminant al unei ere care a transformat baschetul într-un fenomen cultural global. Astăzi, se numără printre cele mai importante artefacte sportive purtate în timpul meciurilor care au apărut vreodată pe piață”, se arată în descrierea făcută publică de casa de licitații .

Și-a doborât propriul record

Michael Jordan a purtat doar 43 de minute tricoul care a fost vândut cu o sumă record. Fostul sportiv a marcat 24 de puncte, contribuind la victoria decisivă a echipei Bulls cu un scor de 96-54. Această victorie a permis preluarea conducerii seriei cu 2-1. În prezent, obiectul vestimentar i-a adus un succes remarcabil.

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Fostul jucător de baschet a reușit să-și doboare propriul record în ceea ce privește obiectele de colecție pe care le-a scos la licitație. Precedentul record era de 10,091 milioane de dolari. Acesta fusese stabilit tot de un tricou, însă care a fost purtat în meciul 1 al finalei NBA din 1998. Prin urmare, două dintre cele mai scumpe obiecte asociate carierei sale provin din aceeași finală.

În momentul de față, tricoul din meciul 3 a depășit cu peste două milioane de dolari recordul anterior. Mai mult, această vânzare reprezintă un prag istoric pentru baschet. În schimb, cel mai scump obiect sportiv vândut vreodată nu-i aparține lui Michael Jordan. Concret, este vorba de un tricou folosit de Babe Ruth, în World Series din 1932.

Acesta s-a vândut în anul 2024 cu 24,12 milioane de dolari. Obiectul asociat legendarului jucător de baseball se află în continuare peste tricoul fostului baschetbalist în clasamentul celor mai scumpe piese sportive vândute la licitație. În altă ordine de idei, fostul sportiv a fost subiectul unui documentar Netflix intitulat „The Last Dance”. Acesta consolidează importanța culturală a obiectelor rămase din acea perioadă.