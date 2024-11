Un nou scandal de dopaj în Superliga! Fotbalistul liderului a recunoscut tot: „Am decis să reziliez imediat contractul”

Hildeberto Pereira (28 de ani), extremă dreapta , a recunoscut că a vrut să ia Furosemid, o substanță cu care a fost depistat pozitiv pe 6 septembrie. FANATIK a intrat în exclusivitate în posesia unei scrisori din partea jucătorului.

Hildeberto Pereira și-a reziliat contractul cu U Cluj după ce a fost depistat dopat

Berto a explicat că a fost nevoit să facă acest lucru din cauza unei probleme din viața sa personală. Fotbalistul ofensiv de bandă a anunțat, de asemenea, că și-a reziliat contractul .

Jucătorul din Insulele Capului Verde a subliniat că nu a apelat la substanța interzisă pentru a-și îmbunătăți performanțele sportive. El a precizat că a fost nevoit să renunțe la fotbal pentru moment, pentru a se concentra pe procesul în care va fi implicat.

”Eu, Hildeberto Pereira (BERTO), jucător profesionist de fotbal care a jucat recent pentru Universitatea Cluj, doresc să clarific o situație recentă. Pe 6 septembrie, am fost supus unui test antidoping, care a avut un rezultat pozitiv pentru substanța Furosemid.

Vreau să fie foarte clar că nu am luat nicio substanță cu intenția de a-mi îmbunătăți performanța sportivă, ci mai degrabă pentru o problemă personală pe care o voi clarifica și justifica în forumul corespunzător.

Berto: ”Această situație este, fără îndoială, foarte dificilă pentru mine”

Această situație este, fără îndoială, foarte dificilă și de impact pentru mine, dar sunt hotărât să cooperez pe deplin cu organizațiile care reglementează aceste aspecte.

Înțeleg gravitatea problemei și, prin urmare, am decis să reziliez imediat contractul meu cu Universitatea Cluj. Decizia aceasta are ca scop să îmi permită să mă concentrez pe procedurile și formalitățile necesare, asigurându-mă că întregul proces are loc cu transparență și eficiență maxime.

Sunt hotărât să îmi prezint apărarea și justificările, astfel încât această situație să fie rezolvată cât mai repede posibil, permițându-mi revenirea la activitatea profesională.

Apreciez înțelegerea tuturor și mențin speranța și angajamentul de a respecta adevărul, pe care îl consider întotdeauna cea mai bună modalitate de a rezolva orice problemă. Cu sinceritate, Hildeberto Pereira (Berto)”, a anunțat jucătorul, într-o scrisoare remisă de FANATIK.

Știre în curs de actualizare