Sunderland a câștigat pe teren propriu , meci ce a făcut parte din runda cu numărul #32 din Premier League. În minutul 33 al întâlnirii, Brian Brobbey a avut o intrare dură asupra căpitanului lui Spurs, Cristian Romero, pe care l-a lovit puternic cu cotul în figură. Chiar și așa, atacantul batav a scăpat doar cu un cartonaș galben, motiv pentru care fanii grupării „lillywhite” au ținut să-l taxeze după încheierea partidei. Aceștia au postat mesaje dure pe rețelele de socializare la adresa fotbalistului lui Sunderland, printre ele găsindu-se și jigniri cu tentă rasistă. Clubul de pe Stadium of Light a răspuns imediat, condamnând ferm acest gen de comportament.

Brian Brobbey, victima rasismului în Premier League, după Sunderland – Tottenham 1-0!

La scurt timp după ce mesajele fanilor lui Tottenham au apărut pe rețelele de socializare, clubul Sunderland a emis un comunicat oficial prin care și-a exprimat suportul pentru fotbalistul olandez și în care a precizat că acest gen de comportament nu ar trebui tolerat niciunde, mai ales în fotbal, condamnându-i pe autorii mesajelor. În plus, reprezentanții grupării de pe Stadium of Light au mai menționat faptul că nu este pentru prima dată când un jucător al lui Sunderland devine victima rasismului în mediul online, făcând trimitere la cazul lui Lutsharel Geertruida, un alt jucător olandez care a primit jigniri grotești pe social-media. Evenimentul respectiv a avut loc la începutul acestui an, iar unul dintre agresori a fost arestat.

„Îi suntem alături lui Brian și îi oferim sprijinul nostru deplin. Rasismul este abominabil și nu își are locul în jocul nostru sau în societate și vom continua să-l denunțăm clar și fără scuze de fiecare dată când se întâmplă. Fotbalul trebuie să fie un mediu sigur și incluziv pentru toți – fără excepție. Din păcate, acesta nu este un incident izolat. Abuzurile recente la adresa lui Lutsharel Geertruida evidențiază frecvența continuă și inacceptabilă a acestui tip de comportament, atât în ​​interiorul stadioanelor, cât și în mediul online”, a fost mesajul postat de clubul Sunderland.

Ulterior, și reprezentații Premier League au postat un mesaj de susținere pentru fotbalistul olandez: „Suntem dezgustați de discriminarea continuă cu care se confruntă jucătorii pe rețelele de socializare și ne-am angajat să colaborăm cu cluburile, autoritățile, organele de drept și companiile de socializare pentru a aborda această problemă, precum și să sprijinim anchetele pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției. Suntem alături de ține, Brian!”.

Brian Brobbey este fratele lui Kevin Luckassen de la FC Argeș!

Brian Brobbey a semnat cu Sunderland în vara anului trecut, fiind transferat de la Ajax în schimbul a 20 de milioane de euro. Atacantul în vârstă de 24 de ani este fratele mai mic al lui Kevin Luckassen Brobbey (32 de ani), vârful de la FC Argeș care în trecut a mai evoluat și pentru alte echipe din fotbalul românesc, precum , Viitorul Constanța, UTA Arad, Politehnica Iași și Gloria Buzău.

În acest sezon de Premier League, Brian Brobbey a strâns 25 de meciuri pentru Sunderland, timp în care a izbutit să marcheze șase goluri și să ofere o pasă decisivă. De asemenea, acesta are și 10 meciuri, respectiv un gol, pentru naționala de seniori a Olandei, pentru care a debutat în 2023. În prezent, cota sa de piață este de 25 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.