Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!”

A apărut un nou scandal în coaliție, care are la bază investițiile din PNRR. PSD a emis un comunicat și anunță o altă ședință de urgență în câteva zile.

au emis un comunicat de presă prin care și-au exprimat dezacordul privind actuala formă a OUG-ului care blochează investițiile din PNRR. Social-democrații nu susțin proiectul, care nu a fost avizat de către miniștrii din partid.

De asemenea, PSD a anunțat că va convoca Biroul Permanent Național și că va veni cu amendamente la OUG. Reprezentanții partidului consideră că forma actuală a proiectului de ordonanță de urgență ar trebui revizuită în cel mai scurt timp posibil.

Aceștia au adus în discuție faptul că anumite proiecte se află deja într-un stadiu destul de avansat de execuție. Social-democrații au transmis că nu vor susține deciziile majore ale Guvernului dacă nu există înțelegere între partidele din coaliție.

“PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului.”, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat.

Când va avea loc ședința de urgență

Luni, 18 august, vor avea o nouă ședință de urgență. În cadrul acesteia, vor stabili propuneri pentru amendarea proiectului actual din ordonanța de urgență. PSD a transmis că nu poate accepta blocarea investițiilor avansate din PNRR.

“Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată.

PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate.”, mai arată comunicatul.

Potrivit ordonanței de urgență, există mai multe măsuri în legătură cu investițiile din PNRR. Se suspendă încheierea contractelor, deciziilor și ordinelor de finanțare în cadrul PNRR. Vor fi suspendate și contractele aflate la început. Contractele cu stadiu mai sus de 80% vor avea nevoie de aviz de la Guvern. Dacă se va depăși limita impusă de Guvern, nu se va încheia niciun contract nou.

Guvernul condus de Ilie Bolojan este în Într-o ședință de două ore, aceștia au transmis că sunt nemulțumiți cu privire la blocarea proiectelor din investiții.