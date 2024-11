Un nou scandal în sistemul de sănătate. O femeie a murit chiar în fața spitalului din Slatina, după ce medicii au trimis-o acasă

Un nou scandal de proporții a izbucnit în sistemul medical din România, după ce o femeie în vârstă de 70 de ani a din Slatina, la scurt timp după ce medicii au trimis-o acasă pentru că ”n-are nimic, nu-i de internat, n-are nimic grav”.

”De-abia respira și n-o băga nimeni în seamă”

Incidentul halucinant a avut loc în urmă cu două săptămâni și ar fi trecut neobservat dacă familia femeii nu ar fi depus mai multe plângeri la spital, poliție, dar și la parchet.

Pe data de 17 octombrie, Ioana Moise, o femeie dintr-o comună din Olt, a fost adusă cu ambulanța la spitalul din Slatina, după ce a început să se simtă extrem de rău.

„Era rău cu leșin. Soțul meu a chemat salvarea. Până a venit salvarea, la al doilea apel, am ținut-o trează. Îi țineam capul în mâini, o țineam rezemată, o puneam să tușească, stări de rău, de leșin, de inconștientă chiar”, a declarat una dintre fiicele femeii, pentru

Potrivit ei, asistenta de pe ambulanță i-ar fi spus că nu sunt motive serioase de îngrijorare și că bătrâna este agitată, dar cu toate acestea

„Au luat-o cu salvarea, eu am ajuns cu sora mea cu mașina, ceva mai târziu. Am găsit-o tot în sala de așteptare, în triaj, într-un cărucior, se văita, de-abia respira și n-o băga nimeni în seamă. Am mai stat și noi cu ea încă o jumătate de oră, în triaj, până când a preluat-o o asistentă”, a mai spus fiica bătrânei.

Mai mult, femeia susține că mama ei acuza dureri foarte mari și că abia după patru ore, la insistențele sale, pacientei i s-a administrat un algocalmin perfuzabil.

”Are doar o durere de burtă”

După alte două ore de așteptare, bătrânei i-a fost scoasă branula și a fost trimisă acasă, însă nici bine nu a ieșit din unitatea medicală că s-a prăbușit sub privirile disperate ale fiicelor sale.

„A luat-o sora mea, a ieșit cu ea pe poarta spitalului și trebuia să traverseze strada. Au traversat, au mai mers 10 metri unde trebuia să mă aștepte pe mine. Și acolo mama a zis – eu nu pot să stau în picioare, stau puțin jos. S-a lăsat pe vine, și ea și sora mea, și atunci a căzut. Sora mea a început să țipe, s-au strâns oameni, au traversat cei de la spital, au început să o resusciteze…”, a transmis femeia.

Ulterior, bătrâna a fost dusă înapoi la UPU, unde au fost continuate manevrele de resuscitare, însă din păcate a murit. Cu două săptămâni înainte de cumplita tragedie, femeia de 70 de ani a fost dusă la același spital cu dureri foarte mari în piept, însă medicul gastroenterolog care ar fi consultat-o atunci i-a spus că ”n-are nimic, nu-i de internat, n-are nimic grav”.

”Bineînțeles că în seara respectivă a venit și doamna manager să ne prezinte condoleanțe, și medicul gastroenterolog, pe care l-am întrebat dacă se poate muri din enterocolită, că noi cu diagnosticul ăsta am plecat, că-i sănătoasă, are doar o durere de burtă”, a completat fiica bătrânei.

În urma efectuării necropsiei, medicii legiști au stabilit că decesul femeii a fost provocat de un stop cardio-respitrator, iar diagnosticul secundar a fost infarct miocardic.