Un nou scandal în tenis. Sportiva care lansează acuzații dure la adresa Arynei Sabalenka. Ce spune și despre Iga Swiatek

Marta Kostyuk este în centrul atenției și lansează acuzații grave la adresa celebrelor jucătoare de tenis Iga Swiatek și Aryna Sabalenka. Sportiva, în vârstă de 23 de ani, a stârnit mari controverse.

Ce spune Marta Kostyuk despre Iga Swiatek și Aryna Sabalenka

Jucătoarea de tenis este de părere că primele două clasate în ierarhia WTA ar beneficia de un avantaj fizic. Mai exact, acestea ar avea un nivel prea mare de testosteron. Iar acest lucru se remarcă în performanța lor.

Totodată, ucraineanca precizează că fix aceste diferențe biologice o deranjează pe teren. Astflel, Iga Swiatek, în vârstă de 24 de ani și Aryna Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, au practic un avantaj mare față de ea.

Sportiva le-a catalogat pe cele două ca fiind ”mult mai mari”, dar și mult ”mai puternice” decât mare parte din sportivele de pe circuit. Iar acesta ar fi și motivul pentru care cele două ar fi ajuns în fruntea clasamentului WTA.

Sportiva le acuză pe cele două că ar fi ”mult mai puternice”

Și nu doar ”puterea” celor două ar fi o problemă, ci și înălțimea. Deși este cu doar cinci centimetri mai scundă decât Sabalenka, ucraineanca spune că această diferență ar fi evidentă în meciuri.

Cu alte cuvinte, sportiva e de părere că trebuie să alegere ”mai mult” decât ca să câștige o minge. Iar acest lucru i-ar afecta în mare parte cariera, dar și performanța.

„Contra Igei, atunci când am jucat, nu eram deloc pregătită. Era foarte puternică. Cu Aryna știu că e o luptă grea. Ele sunt mult mai mari, mai înalte și mai puternice decât mine. Avem structuri biologice diferite. Unele jucătoare au un nivel mai mare de testosteron, altele mai mic. E natural, iar asta ajută cu siguranță.

Trebuie să alerg mai mult decât ele ca să câștig o minge. Nu pot să mă fac cu 10 kilograme mai grea sau cu cinci centimetri mai înaltă, așa că trebuie să folosesc tot ce am sută la sută.

Mă uit la pozele de la fileu, când dăm mâna după meci, și par mult mai mică decât unele adversare. E parte din sport și reprezintă o provocare interesantă pentru mine. Sunt multe lucruri pe care le pot îmbunătăți, dar ele au un avantaj clar asupra mea”, a declarat Marta Kostyuk pentru Tenis 365.

Cât de importantă e înălțimea în tenis, de fapt

În ciuda acuzațiilor aduse, istoria recentă a tenisului feminin arată altceva. Mai exact, forța nu dictează performanța. Iar asta o confirmă statisticile și rezultatele înregistrate de-a lungul timpului.

Spre exemplu, Coco Gauff, actualul număr 3 mondial, are aceeași înălțime ca Marta Kostyuk. Jessica Pegula în schimb măsoară doar 1,70 m, iar Jasmine Paolini are 1,63 m.

Și un alt detaliu important de menționat e faptul că Coco Gauff a câștigat anul acesta Roland Garros chiar în fața Arynei Sabalenka. Cel mai bun exemplu este și .