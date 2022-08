Un nou scandal între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău: „M-au supus ambelor teste, atât de alcool, cât și de droguri”

Gabi Bădălău se plânge că fosta ibovnică nu îi dă pace! Acesta a relatat niște scene prin care a fost nevoit să treacă din cauza Claudiei Pătrășcanu.

Gabi Bădălău, terorizat de Claudia Pătrășcanu?

Mai precis, vedeta a alertat autoritățile spunându-le că Gabi a luat copiii cu forța de la ea. Le-a zis polițiștilor că i-ar pune în pericol, conducând sub influența drogurilor.

Bădălău a fost oprit pe șosea de un echipaj de poliție pentru verificarea informațiilor pe care le-au primit de la Pătrășcanu.

Bărbatul a fost supus tuturor testelor pentru a se afla dacă este beat ori luat de la droguri, însă la toate a ieșit negativ.

Gabi a evitat în ultima perioadă să mai intre însă de data aceasta nu s-a putut abține, așa că a simțit nevoia să spună cu ce fel de lucruri se confruntă de când a decis să divorțeze.

Pe băiatul fostului baron local de la PSD, Niculae Bădălău, l-a deranjat foarte tare faptul că mama copiilor lui îl pune în situații defavorabile chiar de față cu micuții.

Cântăreața a pus Poliția pe fostul soț sub pretextul că s-ar fi drogat

„Să vă spun ce s-a întâmplat astăzi, un nou episod marca Claudia scandal. M-am dus vineri la ea la poartă să iau copiii în weekend la mine, conform înțelegerii verbale și scrise pe care am avut-o cu ea. Conform hotărârii judecătorești. Ajung la ea la poartă.

Ies copiii. Îmi sar în brațe de bucurie. Iese și ea filmându-mă și spunându-mi că sunt foarte obosit. M-a întrebat de ce am venit drogat să iau copiii”, a povestit Bădălău

„Cu toate acestea, nu o bag în seamă. O evit chiar dacă mă provoca și împreună cu cei mici am plecat. Pe drum, la taxa de pod, două motociclete de poliție, plus o altă mașină de poliție m-au oprit. Mi-au spus că este o sesizare la 112 din partea Claudiei, cum că am luat copiii cu forța și că ea, mama îngrijorată…

Cum că tatăl conducea cu minorii sub influența drogurilor. M-au supus ambelor teste, atât de alcool, cât și droguri. Ambele au ieșit negative”, a continuat acesta să povestească.

Copiii omului de afaceri s-au speriat foarte tare, conform relatărilor făcute de el, și i-au rugat pe polițiști să nu îl ia cu ei pentru că tatăl lor nu a făcut nimic rău.