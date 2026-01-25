Un nou scandal la echipa lui Andrei Rațiu! Fotbalistul a repostat un mesaj controversat: „Ce club de rahat!”

ADVERTISEMENT

Rayo Vallecano nu se află în cea mai bună perioadă din punct de vedere sportiv, însă nici în interiorul clubului lucrurile nu sunt tocmai liniștite. Un nou scandal a apărut în jurul echipei după ce conducerea nu l-a omagiat pe Pathé Ciss, proaspăt câștigător al Cupei Africii cu Senegal.

Scandal la Rayo Vallecano. Fanii echipei lui Andrei Rațiu au reacționat dur la adresa conducerii

Cupa Africii s-a încheiat cu victoria Senegalului, iar din naționala victorioasă a făcut parte și Pathe Ciss, mijlocaș care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga. Fanii se așteptau ca el să fie omagiat cu prima ocazie, având în vedere că echipa din Vallecas nu este una care să dea campioni continentali în fiecare zi, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Rayo a pierdut pe teren propriu contra lui Osasuna cu scorul de 1-3, iar Pathe Ciss a fost unicul marcator pentru formația la care evoluează și Andrei Rațiu, însă momentul dedicat lui, la care toată lumea se aștepta, a întârziat să apară, iar fanii au reacționat dur pe internet.

Unul dintre suporteri a transmis un mesaj acid pe X: „Rayo Vallecano nu este tocmai cunoscut pentru onorarea campionilor continentali. Astăzi au avut o ocazie fabuloasă să-i aducă un omagiu lui Pathé Ciss, campionul Cupei Africii pe Națiuni, și nici măcar nu s-au obosit cu gestul ăla blestemat. Ce club de rahat”, a fost comentariul unui suporter, pe care fotbalistul l-a repostat, lăsând să se înțeleagă că este de acord cu fiecare cuvânt scris de acesta.

Cum a motivat Rayo Vallecano lipsa omagiului pentru Pathe Ciss

Rayo Vallecano nu a uitat de omagiul pe care Pathe Ciss îl merită, însă momentul a fost unul inoportun. Formația madrilenă nu a vrut să amestece un moment ce presupune bucurie cu unul de doliu, reprezentat de accidentul tragic feroviar din urmă cu câteva zile. Conducerea clubului a asigurat că Pathe Ciss va fi omagiat în următorul meci de acasă, contra lui Real Oviedo:

„Rayo Vallecano informează că ieri omagiul adus jucătorului nostru, Pathé Ciss, nu a avut loc, după cucerirea Cupei Africii pe Națiuni, deoarece s-a considerat nepotrivită organizarea oricărui tip de sărbătoare într-o zi de doliu în care echipa a purtat banderole negre și s-a ținut un minut de reculegere în memoria persoanelor care au murit în tragicele accidente feroviare de la Adamuz și Gelida

Recunoașterea binemeritată pentru Pathé Ciss va avea loc în perioada premergătoare următorului meci, care se va juca la Vallecas sâmbătă, 7 februarie, împotriva lui Real Oviedo”, a transmis clubul printr-un comunicat, în urma sutelor de critici primite.

Nu este prima dată în acest sezon când apar tensiuni în interiorul clubului Rayo Vallecano

Nu de mult, clubul s-a mai confruntat cu un scandal în urma reacției furibunde a unui jucător înlocuit. Este vorba chiar despre Ivan Balliu, rezerva lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano. Albanezul a fost titular într-un meci de Conference League, contra lui Lech Poznan, iar ibericii s-au văzut conduși cu 2-0 după primă repriză.

după ce au marcat de trei ori fără să mai primească vreun gol. „Este intolerabil ca un jucător să protesteze împotriva unei înlocuiri. Merită să fie sancționat”, a declarat președintele clubului la acea vreme.