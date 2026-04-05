Un nou scandal la Rapid! Fotbaliștii au fost înjurați și loviți cu un băț de tobă din peluză, după înfrângerea de pe Giulești

ADVERTISEMENT

Noi momente tensionate în Giulești, după înfrângerea cu Universitatea Cluj! Titlul mult visat pare tot mai departe de Rapid, iar acest lucru îi înfurie extraordinar pe fani, mai ales în contextul jocului modest al favoriților. După meci, jucătorii au fost înjurați și loviți cu un băț de tobă aruncat din peluză.

Rapid a făcut un sezon bun cu Gâlcă la cârma echipei, iar rezultatele bune, chiar și în lipsa unui joc consistent, au aprins speranțe mari în sufletele suporterilor, care așteaptă un titlu în Giulești de mai bine de două decenii. Rapid a început foarte bine play-off-ul, cu o victorie împotriva lui Dinamo, însă au urmat două înfrângeri contra echipelor din Cluj.

ADVERTISEMENT

Conform , fanii au început să scandeze „Ole, ole, ole, mai scumpiți biletele”, după care fotbaliștii lui Costel Gâlcă s-au prezentat în fața galeriei, unde a pornit un scandal monstru. Unul dintre fani a aruncat cu un băț de tobă spre jucători, lovindu-l pe Dejan Iliev, portarul de rezervă al giuleștenilor.

În acel moment, Alex Dobre, căpitanul echipei, a luat atitudine și le-a făcut semn tuturor jucătorilor să se îndepărteze și să plece către vestiare, moment în care suporterii au intrat în conflict cu internaționalul român și au lansat o serie de înjurături greu de reprodus. După acest incident, Răzvan Onea a ridicat bățul de jos și l-a înapoiat suporterilor.

ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când rapidiștii intră în conflict cu jucătorii

La începutul sezonului, după ce Rapid a pierdut cu 1-2 contra lui FC Hermannstadt, Căpitanul giuleștenilor a dezvăluit că a fost înjurat și scuipat de ultrași, după care a urmat o discuție extrem de aprinsă. „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi, noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”, le-a transmis internaționalul român în acel moment suporterilor care i-au adresat înjurături grave.

ADVERTISEMENT

„Un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Este o înfrângere, nu se termină lumea aici. Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Este o înfrângere, fii alături de noi! Acum ce facem, ne înjurăm? Nu e normal. Ori ești suporter de rezultat, ori ești alături de noi până la final. Ce putem să facem? Asta este, o înfrângere, și mergem înainte”, spunea Dobre la finalul partidei cu sibienii, la Prima Sport 1.