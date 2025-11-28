Un nou scandal la Steaua! Florin Talpan face acuzații grave la adresa suporterilor în procesul referitor la prejudiciul provocat de FCSB

ADVERTISEMENT

Continuă scandalul dintre Florin Talpan și AS47, gruparea suporterilor care susțin CSA Steaua. Conflictul datează din anul 2020, când Asociația Steliștilor 1947 cerea clubului din Ghencea să poată folosi gratuit marca Steaua

Un nou scandal la Steaua între Florin Talpan și AS47

, dar Florin Talpan are în continuare motive de nemulțumire. Juristul Clubului Sportiv al Armatei a ieșit la atac, de această dată împotriva suporterilor care susțin echipa din Ghencea. Talpan acuză casa de avocatura care reprezintă AS 47 sa consulte dosarul din

„După cum știți, dosarul nr. 34655/3/2016, având ca obiect prejudiciul produs de FCSB statului român prin folosirea ilegală a mărcii Steaua, este foarte important.

În data de 25.11.2025 am observat pe portalul Tribunalului București modificări în dosar și, pentru a le analiza și pentru a pregăti repunerea dosarului pe rol, m-am prezentat astăzi, 28.11.2025, la Tribunalul București.

Ajuns la arhivă, am constatat cu surprindere și indignare că dosarul era studiat de o terță persoană, care nu are calitate procesuală. Mai exact, judecătoarea Ana-Maria Ivașciuc a permis acces neautorizat cabinetului de avocat Popescu Corina, care ar reprezenta Asociația Steliștilor 1947, să consulte și să copieze dosarele 31705/3/2015 și 34655/3/2016, deși nu există niciun temei legal.

Dosarul 31705/3/2015 este finalizat din anul 2018, iar dosarul 34655/3/2016 este suspendat, fară nici o modificare pe portal de ani de zile. Asociația Steliștilor 1947, pe care avocatul Popescu Corina pretinde că o reprezintă, nu este parte în niciunul dintre aceste dosare, motiv pentru care avocatul nu poate avea acces legal la acestea.

Cererea de fotocopiere și studiu a fost admisă de judecător cu demonstrarea calității de persoană interesată, ceea ce nu are acoperire în dispozițiile legale aplicabile, ceea ce face ca accesul să fie complet ilegal.

Mai grav, deoarece am solicitat imediat lămuriri, ( persoana delegată din cadrul cabinetului Popescu, copia ‘din greu’ apărările formulate de mine în dosar, eu recunoscându-mi semnăturile și antetul) arhivara Secției a III-a a Tribunalului București a introdus-o în mod total ilegal pe această persoană în arhivă, pentru a copia dosarele în liniște, spre a nu fi deranjată, într-un spațiu în care au voie doar grefierii, fără a respecta procedurile standard de confidențialitate și securitate a actelor. Probabil a fost servită și cu o cafea”, a tunat Florin Talpan.

Procesul dintre Florin Talpan și Steaua continuă

Așadar, Florin Talpan duce războaie pe toate fronturile, nu doar contra clubului patronat de Gigi Becali. pe care i-a acuzat că nu i-au dat toți banii.

„Având în vedere natura litigiului din dosarul 34655/3/2016, prejudiciul de 37 de milioane de euro și datele confidențiale existente în dosar, aceste acțiuni — atât ale judecătoarei, cât și ale arhivarei Secției a III-a — constituie o încălcare gravă a confidențialității probatoriului, a actelor judiciare și a dispozițiilor legale.

Ținând cont de valoarea foarte mare a prejudiciului, care vizează folosirea nejustificată a mărcii și identitatea sportivă a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, am sesizat deja Președintele Tribunalului București și voi sesiza și Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii pentru a verifica modul în care s-a permis accesul ilegal la aceste dosare și pentru luarea măsurilor legale împotriva celor implicați.

Este inacceptabil ca documente sensibile ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, să fie consultate și copiate ilegal, sub acoperirea unui pretins temei procedural care nu există.

Conform Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, doar părțile și reprezentanții lor pot consulta dosarul, iar fotografierea documentelor este permisă exclusiv părților sau avocaților acestora. În cauză, aceste condiții nu au fost îndeplinite.

Dosarele menționate fac parte din litigiul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și FCSB privind prejudiciul pentru folosirea nejustificată a mărcii, identității sportive și patrimoniului, dosare de mare importanță națională.

Accesul neautorizat la conținutul celor două dosare reprezintă o încălcare gravă a confidențialității actelor judiciare, egalității armelor între părți și corectei desfășurări a procesului.

Divulgarea documentelor și a informațiilor privind prejudiciul poate afecta direct cursul litigiului.

Am solicitat Președintelui Tribunalului București:

Retragerea de îndată a autorizării accesului la dosar a avocaților din cabinetul av. Popescu Corina;

Verificarea împrejurărilor în care a fost acordat accesul nelegal la ambele dosare;

Comunicarea temeiului legal în baza căruia avocatul terț a consultat și fotografiat dosarele;

Dispunerea de îndată ca toate fotografiile și documentele fotocopiate să fie distruse;

Dispunerea măsurilor administrative/disciplinare;

Asigurarea confidențialității viitoare a actelor din dosare, având în vedere importanța și valoarea prejudiciului.

Concluzii:

Accesul ilegal la dosarele nr. 31705/3/2015 și 34655/3/2016 reprezintă o încălcare gravă a dispozițiilor legale, a dreptului la confidențialitate a dosarelor judiciare.

Permisiunea judecătoarei și intervenția arhivarei constituie abateri disciplinare , cu potențial impact asupra cursului procesului și asupra patrimoniului statului român.

Este necesară o anchetă de urgență și măsuri clare pentru prevenirea accesului neautorizat în viitor, precum și distrugerea oricăror copii din dosar obținute în mod ilegal.

Cazul evidențiază necesitatea respectării stricte a procedurilor de confidențialitate în litigii cu impact financiar și strategic major, precum cel privind marca și identitatea sportivă a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Este necesară investigarea eventualelor favorizări ilegale sau a conflictului de interese, având în vedere că persoana terță care a consultat dosarele nu avea calitate procesuală și nu era parte în niciunul dintre litigii.

Situația semnalează deficiențe procedurale la nivelul Secției a III-a, care trebuie remediate urgent pentru a preveni repetarea unor încălcări similare în viitor”, a conchis juristul CSA Steaua.