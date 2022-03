Un nou scandal sexual zguduie lumea sportului! Acuzații grave la adresa unui antrenor de tenis: „Mi-a atins părțile intime”

Scandalurile sexuale își fac, din păcate, tot mai des simțită prezența în lumea sportului. Cel mai recent a izbucnit peste ocean și are în centru un antrenor de tenis.

Kylie McKenzie susține că a fost abuzată sexual de antrenor: „Mi-a atins tot corpul”

Concret, Kylie McKenzie, jucătoare de 23 de ani aflată la ora actuală pe locul 1237 în clasamentul ITF, s-a adresat în instanță împotriva fostului său antrenor, Anibal Aranda, pe motiv că acesta . Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA) va trebui să ofere la rândul ei explicații în fața judecătorilor.

„Am crescut în sistemul USTA și am avut încredere totală în oamenii din conducere. Am sperat că vor lua în serios acest incident, dar m-am înșelat.

Aranda mi-a atins tot corpul, inclusiv părțile intime, m-a agresat sexual, sub pretextul că mă învață tehnici noi de antrenament”, a mărturisit americanca.

A trecut printr-un adevărat calvar: „Medicul mi-a prescris Xanax”

În urma abuzurilor repetate ale antrenorului, McKenzie a căzut victimă depresiei și a suferit nenumărate . Potrivit spuselor sale, la un moment dat chiar a fost nevoie de intervenția medicilor.

„Am avut atacuri de panică la Centrul USTA când încercam să mă antrenez. Unul a fost atât de grav încât a trebuit să fie chemat un medic la centru. Acesta mi-a prescris Xanax.

Sunt aici pentru că nu vreau ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu. Am decis să vorbesc pentru a le da și altor tinere curajul să facă același lucru. Nu trebuie să le fie frică.

Sper să schimb ceva și să sporesc gradul de conștientizare cu privire la aceste probleme, astfel încât alți sportivi tineri să nu se mai teamă că vor fi agresați sexual la antrenament și să se poată concentra doar pe ceea ce le place, adică să joace tenis”, a mai spus jucătoarea de tenis din SUA.

De altfel, antrenorul Anibal Aranda nu s-ar afla la prima abatere. Acesta ar mai fi agresat o femeie în 2015, într-un club de noapte, dar Asociația de Tenis de peste Ocean ar fi mușamalizat cazul.