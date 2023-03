Un nou serial turcesc cu care Kanal D vrea să rupă audiențele. Despre ce este vorba în Instinct de mamă

Românii vor avea parte în curând de un nou cu care Kanal D vrea să rupă audiențele. Despre ce e vorba în Instinct de mamă și care este data la care apare pe micile ecrane. Care sunt zilele de distribuție.

O nouă producție turcească promite să dea lovitura la Kanal D. Care este scenariul din spatele telenovelei Instinct de mamă

Instinct de mamă este cea mai nouă producție turcească cu care speră să dea lovitura. Serialul va putea fi urmărit la postul de televiziune care face parte din grupul Dogan Media International și care va emite de luna viitoare.

Pelicula, cu titlul original Hicran, va fi difuzată pe tronsonul dedicat producţiilor turceşti încă din a doua zi de emitere a noului post. Mai exact, românii vor afla povestea din spate începând de luni, 3 aprilie 2023.

Conform , serialul care se va difuza de luni până vineri, de la ora 18:00, o are în rol principal pe actrița Elçin Zehra İrem care îi dă viață lui Hicran. Aceasta este o tânără care încearcă să-ți revină după pierderea copilului care a decedat chiar la naștere.

Cu toate că medicii îi spun că fetița sa nu a supraviețuit la venirea pe lume, protagonista are convingerea că bebelușul trăiește. De aici începe călătoria sa și implicit lupta pentru găsirea copilului pierdut la maternitate.

Neliniştea lui Hicran se transformă treptat într-un continuu război din care nu lipsesc intrigile şi haosul care îi împresoară familia. Povestea serialului turcesc Instinct de mamă este una emoționantă, despre iubire necondiţionată şi sacrificiu.

Totodată, producția care se va difuza în curând la Kanal D2 are în centru lupta unei mame pentru a-şi regăsi fiica. Cu siguranță fiecare episod îi va ține cu sufletul la gură pe fanii serialelor turceşti din țara noastră.

Ce mai pot urmări românii la Kanal D2

Pe lângă Instinct de mamă românii mai pot urmări la Kanal D2 Bravo, ai stil, reality show-ul moderat de Ilinca Vandici. De asemenea, telespectatorii vor avea parte de diverse seriale din culturi diferite începând din 2 aprilie.

Producția chinezească Yanxi, Palatul Suspinelor ( Titlul original: The Story of The Palace Yanxy) şi pelicula grecească Drumul tăcerii ( Titlul original: Silent Road) fac parte din grila de programe de la fosta Televiziune București TV.