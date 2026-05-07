Un nou spital din Sectorul 4 va fi gata în august. Va trata o boală care omoară de şase ori mai mulți români decât media europeană

Bucureştiul va avea din această vară o nouă facilitate medicală, Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, ce se construieşte în Sectorul 4. Acesta se află pe Calea Şerban Vodă şi se regăsește pe lista scurtă a celor opt unități medicale ce se construiesc în România cu fonduri nerambursabile obținute din PNRR.

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei va avea 115 paturi şi trei săli de operaţie

Stadiul de construcţie al unităţii medicale este de 75%, informaţie confirmată joi şi de ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila. Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei va fi finalizat în luna august și va fi dat în folosința Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Capacitatea noii facilităţi medicale este de 115 paturi, dintre care 19 la terapie intensivă.

Noul spital de pe Calea Şerban Vodă va beneficia și de un bloc operator cu trei săli de operație, stație centrală de sterilizare, laborator de analize medicale, laborator de cercetare, laborator de anatomie patologică, ambulatoriu, imagistică și radiodiagnostic (ecografie, CT, aparat RX standard) şi compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

Noul centru nu va deservi doar , ci se va adresa pacienților din toată țara. Necesitatea construcţiei unei asemenea unităţi medicale era cu atât mai mare cu cât, conform ultimelor date statistice, România are cea mai mare incidenţă de cazuri de TBC din UE (de 4 ori peste medie) și cu o rată a mortalității de 6,5 ori mai mare decât media (5,1 decese la fiecare 100.000 de locuitori).

Unitatea medicală din Sectorul 4 a fost construită cu bani din PNRR

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei este cea de-a patra facilitate medicală pe care în ultimii şapte ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, ţine în permanenţă legătura cu constructorul şi spune că, dacă se menţine ritmul actual de execuţie, lucrările vor fi încheiate peste trei luni. „Ca medic, nu uit nicio clipă că în spatele fiecărui proiect de infrastructură medicală se află, de fapt, oameni: pacienți care au nevoie de tratamente mai bune, familii care așteaptă speranță și cadre medicale care merită condiții moderne pentru a-și putea face meseria la cele mai înalte standarde. PNRR-ul a oferit României o șansă reală de dezvoltare, iar Bucureștiul are nevoie, mai mult ca oricând, de spitale moderne, pentru că aici ajung, în fiecare zi, pacienți din întreaga țară.

Mă bucur enorm să văd că, de la o zi la alta, ne apropiem de finalizarea acestui proiect atât de important. Țin în permanență legătura cu constructorul, care lucrează acum la fațadele spitalului, la compartimentarea sălilor de operație, la instalații și la finisajele interioare din zona saloanelor. În acest ritm, sunt toate șansele ca, până la finalul lunii august, spitalul să fie finalizat”, a spus Daniel Băluţă.

Construcția noului spital a început în aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi” ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, vechi de 130 de ani, care se aflau într-o stare avansată de degradare și care au fost dezafectate în totalitate.