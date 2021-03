Un nou stadion modern în București?! Constantina Diță: “Singura capitală care nu are așa ceva”. Exclusiv

Constantina Diță și-a depus candidatura pentru președinția Federației Române de Atletism. Campioana olimpică la maraton în 2008 a vorbit pentru FANATIK despre proiectul pe care îl are și spune că, în primul rând, este nevoie de un stadion omologat de atletism în Capitală.

Alegerile vor avea loc în luna aprilie, Constantina Diță sperând să obțină primul ei mandat în fruntea Federației Române de Atletism. În acest moment, președintele Federației este Florin Florea.

Un nou stadion modern în București?! Constantina Diță vrea o arenă de atletism în Capitală

Constantina Diță a explicat pentru FANATIK că este foarte important ca Bucureștiul să aibă un stadion omologat de atletism. Astfel, noua arenă “Iolanda Balaș Soter” ar urma să aibă minimum 4000 de locuri și să fie construit la dimensiunile Federației Române de Atletism:

“La această candidatură, am multe puncte în proiect. Cel mai important este infrastructura. Nu avem infrastructură pentru a putea avea rezultate. Suntem singura capitală a Europei care nu are un stadion omologat de atletism.

Avem stadionum mic “Iolanda Balaș”, dar nu este omologat la Federația Internațională. Pista este mai mică. Dacă un sportiv face record național acolo, nu este omologat.

“Cel puțin 4000 de locuri ar trebui să aibă noul stadion”

Cel puțin 4000 de locuri ar trebui să aibă noul stadion. Ca să facem competiții internaționale putem să mergem până în 20.000 de locuri. O competiție internațională, un Campionat Mondial, un Campionat European, pentru astea trebuie un stadion mare.

Voi face un proiect în sensul acesta. Am mers prin țară și am văzut problemele cu care se zbat antrenorii și sportivii. În funcție de aceste probleme pe care le-am văzut, așa am venit și cu proiectul”, a spus Constantina Diță.

“Un sportiv care câștigă o indemnizație de 700 de lei nu poate să trăiască din această sumă”

Campioana olimpică de la Beijing a ilustrat și trecerea grea de la juniorat la seniori și spune că este imposibil ca un sportiv să poată performa în condițiile în care primește o indemnizație de 700 de lei lunar:

“Trebuie să avem grijă de juniorii care fac trecerea de la juniorat la seniorat. E o pauză aici pentru că nu sunt susținuți. Un sportiv care câștigă o indemnizație de 700 de lei nu poate să trăiască din această sumă.

Din banii ăștia trebuie să se antreneze, să facă vitaminizare și să și trăiască. Nu este posibil. Pe lângă asta voi lupta să fac stadionul “Iolanda Balaș Soter”, un stadion de atletism”, a explicat Diță.

De ce a revenit din SUA: “Rezultate slabe ale atleților noștri și nesusținerea antrenorilor”

Stabilită în Statele Unite ale Americii, Constantina Diță a explicat de ce vrea să lase traiul fără griji din America pentru a reveni în atletismul românesc: “Rezultatele slabe ale atleților noștri și nesusținerea antrenorilor din țară m-au făcut să revin”, a conchis fosta atletă.

