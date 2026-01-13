Un nou termen în procesul palmaresului Universității Craiova. Adrian Mititelu, reacție furibundă: „Clubul Sportiv cere retragerea titlului. Să audă Talpan și face hârtie”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Procesul palmaresului Universității Craiova, unul dintre cele mai vechi și mai sensibile litigii din fotbalul românesc, se apropie de final. La termenul desfășurat la Curtea de Apel Timișoara, pe 13 ianuarie, instanța a închis dezbaterile și a rămas în pronunțare, urmând ca soluția să fie anunțată la data de 23 ianuarie 2026. Adrian Mititelu a oferit o primă reacție pentru FANATIK.

Procesul palmaresului Universității Craiova intră în linie dreaptă. Data la care instanța dă verdictul final

vizează o acțiune în constatare privind drepturile asupra palmaresului istoric al Universității Craiova și implică un număr impresionant de părți, de la cluburi sportive și societăți aflate în insolvență până la instituții ale statului român. Aceasta este ultima etapă procedurală în care instanța mai analizează fondul cauzei, fără administrarea de noi probe.

La termenul din 13 ianuarie, avocații Clubului Sportiv Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea, au respins ideea potrivit căreia titlul de campioană din sezonul 1990–1991 ar fi fost acordat ilegal de către Federația Română de Fotbal.

Prin rămânerea în pronunțare, instanța a închis practic faza dezbaterilor. Judecătorii vor analiza actele depuse, jurisprudența invocată și concluziile scrise ale părților, urmând să stabilească dacă hotărârea atacată va fi menținută, modificată sau schimbată.

Prima reacție a lui Adrian Mititelu. Ce spune patronul de la FC U Craiova despre amânarea deciziei

Adrian Mititelu a oferit o primă reacție pentru FANATIK. Patronul de la FC U Craiova este dezamăgit de felul în care au reacționat autoritățile și speră ca, într-un final, să i se facă dreptate în instanță, întrucât, în opinia sa, clubul pe care îl conduce deține palmaresul Științei.

,,S-a amânat până pe 23, să vedem dacă nu se amână și atunci. Eu nu mai am încredere în nimic pentru că de multe ori am murit cu dreptatea în mână. Vor acum să anuleze titlul Craiovei din 1991. Acolo e toata discuția, februarie 1991, când s-a separat fotbalul de celelalte secții s-a luat palmaresul. Ei spun că nu s-a luat niciun palmares că nu scrie nicăieri în actele de predare. Dar cum să nu luăm noi palmaresul dacă în returul campionatului în martie am avut aceeași jucători, antrenor și același număr de puncte. Deci dacă nu am primit palmaresul cum am avut punctele?

Palmaresul înseamnă puncte. Cum am ieșit noi campioni atunci?! E cea mai mare dovadă că avem palmaresul. FC Universitatea Craiova a fost atunci campioană, a luat și Cupa și a participat și în Liga Campionilor. Avocatul Maxim al clubului lui Badea a zis că acest titlu a fost acordat ilegal de federație și că e o altă federație, o asociație privată. Asta a fost explicația lor. Avocatul meu a întrebat de ce nu au contestat până acum?

Niște nebunii, că ne-au băgat ilegal în competiție. Dacă prin absurd s-ar decide asta, titlul din 1991 dispare. Foarte ușor poate să vină CSA Armata Steaua dacă dă decizia asta că am intrat ilegal în competiție, să audă Talpan și face imediat hârtie să declare pe Steaua București campioană! 100% pot face asta dacă constată instanța și ia echipa de pe locul doi”, a explicat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Anunțul făcut de FC U Craiova. Ce au cerut avocații CS U

Astfel, decizia finală va fi anunțată pe data de 23 ianuarie 2026. Pe site-ul oficial al a fost postat un mesaj legat de decizia luată în cursul procesului judecat la Curtea de Apel Timișoara.

„S-a judecat procesul palmaresului la Curtea de Apel Timișoara. Decizia a rămas în pronunțare pentru data de 23 ianuarie 2026.

De menționat că, la proces, avocații Clubului Sportiv Universitatea, condus de Pavel Badea, au denunțat acordarea ilegală de către Federația Română de Fotbal a titlului de campioană a FC Universitatea Craiova din cadrul campionatului 1990-1991”, se arată în postarea făcută de olteni pe social media.