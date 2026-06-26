Un nou top select în care numele lui Gică Hagi figurează în istoria Campionatelor Mondiale alături de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Diego Maradona

Campionatul Mondial din vara acestui an reprezintă un izvor de amintiri și pentru nostalgicii competiției. Nume mari ale fotbalului mondial au onorat cu prezența lor turneele finale pe parcursul anilor. Gică Hagi, actualul selecționer al României, a fost inclus în topul celor mai faultați jucători din istoria Campionatelor Mondiale. Cine completează lista, de fapt.
În fotbalul modern, analiza sportivă a devenit tot mai populară, iar digitalizarea ei a permis centralizarea unor performanțe istorice. Clasamentul în care apare Gheorghe Hagi, cel care trebuia să fie prezent la CM 2026, dar s-a răzgândit, contabilizează jucătorii care au fost cel mai des opriți prin fault de către adversari pe întreaga durată a participării lor la Campionatele Mondiale.
În acest top select, liderul absolut la nivel istoric este argentinianul Diego Maradona, decedat la finalul anului 2020, care a fost oprit prin fault de 152 de ori. El deține și recordul absolut de faulturi suferite la un singur turneu, cel din 1986. Următorul, care a bifat anul acesta a 6-a prezență la Campionatul Mondial și a devenit cel mai vârstnic marcator al unui hattrick la turneele finale, este Lionel Messi, oprit prin fault de 75 de ori.
Lista continuă cu doi brazilieni, Jairzinho și Neymar, opriți de 64, respectiv 60 de ori. Cristiano Ronaldo (58) și argentinianul Ortega (57) se poziționează apoi, pentru ca Gică Hagi să apară și el în acest top, oprit prin fault de 56 de ori.
Gică Hagi a mers cu naționala României la Campionatele Mondiale din 1990 (Italia), 1994 (SUA) și 1998 (Franța). Cea mai mare performanță a sa la un turneu final este atingerea sferturilor de finală în 1994, când a marcat 3 goluri, inclusiv faimoasa reușită de la distanță împotriva Columbiei, considerat cel mai frumos gol an naționalei României la un Campionat Mondial chiar și după 33 de ani.