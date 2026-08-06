Sport

Un nou transfer de top la Rapid! Are drum liber spre Giulești

Rapid dă încă o lovitură pe piața transferurilor! După Filip Stojilkovic, giuleștenii mai adus un jucător din Italia! Mijlocașul vine chiar de la Genoa, echipa lui Dan Șucu
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.08.2026 | 10:01
Un nou transfer de top la Rapid Are drum liber spre Giulesti
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Chec Bebel Doumbia a fost împrumutat sezonul trecut în Serie C, la Altamura. Foto: Profimedia
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Rapid este pe cale să mai facă un transfer de marcă în această fereastră de mercato. După ce l-au adus pe Filip Stojilkovic de la Pisa, echipă care în sezonul trecut a retrogradat din Serie A, giuleștenii au șanse foarte mari să rezolve încă o mutare reprezentată de un jucător de la o echipă din Italia.

După Filip Stojilkovic, Rapid mai aduce un jucător din Italia

Este vorba chiar despre Genoa, celălalt club la care acționar majoritar este Dan Șucu. Recent, FANATIK a scris despre faptul că mijlocașul Chec Bebel Doumbia (18 ani) este dorit la Rapid, dar Daniele De Rossi, antrenorul „grifonilor”, nu ar fi de acord cu această chestiune, întrucât consideră că fotbalistul originar din Burkina Faso i-ar putea fi de ajutor echipei de pe „Marassi” în noul sezon de Serie A.

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Omul de afaceri român a insistat în ultimele zile pe lângă tehnicianul italian pentru a obține în cele din urmă acordul lui vizav de lăsarea lui Doumbia în România, iar acum se pare că această chestiune a fost rezolvată. Asta pentru că Genoa a ajuns la un acord cu un alt mijlocaș, unul de top. Este vorba despre internaționalul elvețian Djibril Sow (29 de ani) de la FC Sevilla.

Chec Bebel Doumbia are drum liber spre Giulești după ultimul transfer făcut de Genoa

Transferul său la echipa de pe „Luigi Ferraris” se realizează în schimbul sumei de patru milioane de euro. Astfel, în acest nou context, De Rossi a fost convins în cele din urmă să îl lase pe Chec Bebel Doumbia la Rapid sub formă de împrumut pentru un an, informează  trumedia.ro. Așadar, Sow va fi în mod clar titular în stagiunea viitoare în linia de mijloc a formației rossoblu, în vreme ce Doumbia va avea posibilitatea de a se dezvolta în România, urmând a juca regulat sub comanda lui Daniel Pancu la Rapid.

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În concluzie, în baza acestor noi informații, este de așteptat în principiu ca împrumutul lui Chec Bebel Doumbia de la Genoa la Rapid să fie anunțat în mod oficial în scurt timp de către cele două cluburi implicate în tranzacție. De altfel, după ce a confirmat aducerea lui Filip Stojilkovic în Giulești, Victor Angelescu a anunțat că rapidiștii sunt pe cale să rezolve și problema mijlocașului central.

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„Există posibilitatea să mai vină un mijlocaș central de la Genoa până la finalul perioadei de transferuri. Sigur o să mai plece 1-2 jucători. A venit fundașul stânga, a venit atacantul și probabil vor pleca și alți jucători”, a spus Angelescu în direct la Digi Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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