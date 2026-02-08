Sport

Un nou transfer la CFR Cluj, după ce echipa lui Pancu a ajuns în zona de play-off! „Azi-mâine. O să fim compleți”

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, a dezvăluit că gruparea din Gruia va oficializa în curând un nou transfer. Este vorba despre un fotbalist care a mai evoluat în Superliga României.
Bogdan Mariș
08.02.2026 | 11:04
Un nou transfer la CFR Cluj dupa ce echipa lui Pancu a ajuns in zona de playoff Azimaine O sa fim completi
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, dezvăluiri despre următorul transfer al lui CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a învins-o pe U Cluj cu 3-2 sâmbătă și a urcat în zona play-off, cel puțin pentru moment. Echipa a ajuns la 7 victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu, iar tehnicianul a dezvăluit că „feroviarii” își vor întări lotul în următoarele zile cu un nou fotbalist.

Încă un transfer la CFR Cluj! Daniel Pancu a făcut anunțul

Daniel Pancu a anunțat că gruparea din Gruia va transfera în curând o extremă care a mai evoluat în Superliga în trecut. „Am luat jucători buni, avem acum și fundașii centrali, cred că mai prindem o extremă azi-mâine, o să fim compleți. Un jucător care a mai jucat în România, care mie mi-a plăcut, foarte bun.

ADVERTISEMENT

(n.r. dacă a vorbit cu Neluțu Varga după meciul cu U Cluj) Doar prin mesaje. De când s-a normalizat situația financiară, a fost un bonus pentru echipă”, a declarat tehnicianul la TV Digi Sport. Daniel Pancu a revenit duminică și asupra conflictului dintre elevul său, Andrei Cordea, și antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi.

Ce jucători a transferat CFR Cluj în această iarnă

CFR Cluj a transferat 8 fotbaliști în perioada de mercato din iarnă. La echipă au sosit portarul Mihai Popa, fundașii Ilija Masic, Christopher Braun, Rion Zejnullahu și Marian Huja, mijlocașul Denis Crișan și atacanții Luka Zahovic și Alibek Aliev. Cel din urmă a jucat în toate meciurile din acest an și are deja 5 contribuții decisive, 2 goluri și 3 „assist-uri”.

ADVERTISEMENT
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Digi24.ro
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență

„Feroviarii” au înregistrat și foarte multe plecări în această perioadă de mercato. Trei dintre cei mai importanți jucători ai echipei au fost vânduți: Louis Munteanu la DC United, Lindon Emerllahu la Polissya și Otto Hindrich la Legia, iar alți fotbaliști au părăsit clubul fie din postura de jucători liberi, fie sub formă de împrumut: Kurt Zouma, Marcus Coco, Drilon Islami, Iacopo Cernigoi, Mateus Peloggia, Mohamed Badamosi, Alessandro Micai, Anton Kresic, Alexandru Țîrlea și David Ciubăncan.

ADVERTISEMENT
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș...
Digisport.ro
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj

Ce variante are Daniel Pancu în cele două benzi ale atacului

Momentan, Daniel Pancu are în lot 6 fotbaliști ale căror posturi de bază sunt în cele două benzi ale atacului. Este vorba despre Andrei Cordea, Meriton Korenica, Mohammed Kamara, Andres Sfaiț, Lorenzo Biliboc și Ciprian Deac. Evident, mai mulți dintre ei pot evolua și pe alte posturi, în linia de mijloc sau ca număr 9.

Daniel Pancu, taxat dur de un celebru sociolog după ieșirea de la finalul...
Fanatik
Daniel Pancu, taxat dur de un celebru sociolog după ieșirea de la finalul meciului CFR – U Cluj: „Prostia e infinită”
Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj:...
Fanatik
Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj: jucătorul a rămas fără tricou. Video
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a...
Fanatik
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a plecat de la Rapid după un scandal monstru: „Unde trăiești?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
iamsport.ro
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!