Un nou transfer la CFR Cluj, după ce echipa lui Pancu a ajuns în zona de play-off! „Azi-mâine. O să fim compleți”

CFR Cluj a învins-o pe U Cluj cu 3-2 sâmbătă și a urcat în zona play-off, cel puțin pentru moment. Echipa a ajuns la 7 victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu, iar tehnicianul a dezvăluit că „feroviarii” își vor întări lotul în următoarele zile cu un nou fotbalist.

Încă un transfer la CFR Cluj! Daniel Pancu a făcut anunțul

Daniel Pancu a anunțat că gruparea din Gruia va transfera în curând o extremă care a mai evoluat în Superliga în trecut. „Am luat jucători buni, avem acum și fundașii centrali, cred că mai prindem o extremă azi-mâine, o să fim compleți. Un jucător care a mai jucat în România, care mie mi-a plăcut, foarte bun.

(n.r. dacă a vorbit cu Neluțu Varga după meciul cu U Cluj) Doar prin mesaje. De când s-a normalizat situația financiară, a fost un bonus pentru echipă”, a declarat tehnicianul la TV . Daniel .

Ce jucători a transferat CFR Cluj în această iarnă

CFR Cluj a transferat 8 fotbaliști în perioada de mercato din iarnă. La echipă au sosit portarul Mihai Popa, fundașii Ilija Masic, Christopher Braun, Rion Zejnullahu și Marian Huja, mijlocașul Denis Crișan și atacanții Luka Zahovic și Alibek Aliev. Cel din urmă a jucat în toate meciurile din acest an și are deja 5 contribuții decisive, 2 goluri și 3 „assist-uri”.

„Feroviarii” au înregistrat și foarte multe plecări în această perioadă de mercato. Trei dintre cei mai importanți jucători ai echipei au fost vânduți: , și Otto Hindrich la Legia, iar alți fotbaliști au părăsit clubul fie din postura de jucători liberi, fie sub formă de împrumut: Kurt Zouma, Marcus Coco, Drilon Islami, Iacopo Cernigoi, Mateus Peloggia, Mohamed Badamosi, Alessandro Micai, Anton Kresic, Alexandru Țîrlea și David Ciubăncan.

Ce variante are Daniel Pancu în cele două benzi ale atacului

Momentan, Daniel Pancu are în lot 6 fotbaliști ale căror posturi de bază sunt în cele două benzi ale atacului. Este vorba despre Andrei Cordea, Meriton Korenica, Mohammed Kamara, Andres Sfaiț, Lorenzo Biliboc și Ciprian Deac. Evident, mai mulți dintre ei pot evolua și pe alte posturi, în linia de mijloc sau ca număr 9.